24 dic 2018

Dos meses y medio después de ser operada de un tumor en el estómago, del que parece recuperada, Marisa Jara, más ilusionada que nunca, volvió al trabajo como modelo en el desfile de moda de Toni Fernández. 'Corazón' estuvo con ella en su vuelta y la emoción afloraba desde sus primeras palabras: "Esta noche es muy especial para mí, porque supone mi vuelta al trabajo tras la intervención quirúrgica, estaba deseando regresar a las pasarelas".

Marisa explicó el cambio que había dado su vida después de pasar por este trance: "Ahora me están haciendo controles, que tendré que hacer cada dos meses. El pasado jueves me hicieron la primera resonancia después de la operación y confío en que los resultados salgan bien. Antes me sentía muy cansada, evidentemente no sabía lo que tenia y ahora me encuentro con más energía", afirmó la modelo.

"La vida me ha cambiado totalmente, porque antes vivía como los ‘locos’, sin darle importancia. Ahora me tomo las cosas con mucha más calma. Vivo con más ilusión y le doy mayor importancia a las pequeñas cosas. Soy mucho más fuerte. Disfruto más de los pequeños momentos. El ser humano no sabe lo fuerte que es hasta que serlo es tu única opción. Sufrí un golpe tremendo, muy duro, pero sacó de mí lo mejor", declaró, sacando la parte positiva.

Marisa confesó que cuando los médicos le dijeron que ya estaba fuera de peligro, se puso a llorar: "La vida me ha dado otra oportunidad de seguir en este mundo. He vivido durante un mes sin saber si saldría adelante y ahora que los médicos me han dicho que estoy ‘bien’, quiero vivir a tope cada día de mi existencia".

Volver a intentarlo

Paradójicamente, este tumor le fue detectado cuando se hacía unos exámenes para ser madre. Ahora, a la felicidad de haber pasado lo peor, se suma un rayo de esperanza: todavía puede ser madre. "Hace dos semanas llamé a la ginecóloga para ver si podía retomar el tratamiento de fecundación in vitro, y me comentó que me olvidara de eso durante un año o año y medio. Puedo volver a ser madre pero tengo que esperar. El tumor era maligno y agresivo y se podría volver a reproducir. Por precaución, es mejor esperar", afirmó.

Marisa confesó que está abierta al amor: "No lo he encontrado, pero estoy abierta al amor, soy una mujer a la que le gusta vivir en pareja… De momento no ha surgido".

Para la modelo, el trabajo y los cientos de mensajes que recibió de amigos y de extraños fueron fundamentales para retomar su día a día. "El amor que he recibido de cientos de personas, incluso que no conoces, es la mejor medicina. Siempre se me quedará en el corazón. Cuando vives momentos tan duros es importante tener trabajo para evadirte. Sigo con mi marca de ropa, es fundamental", declaró.

María Jesús Ruiz durante el evento

Otra protagonista

La otra protagonista de la noche fue María Jesús Ruiz, quien envuelta en un huracán mediático por su "reconciliación" con el padre de su hija, José María Gil Silgado, nos confesaba que se encontraba en un momento muy complicado. "Estoy feliz de volver a una pasarela, que fue donde comencé. Necesitaba desconectar después de una semana tan complicada", afirmó.

Y es que, durante las últimas semanas la modelo reconocía que había tenido encuentros íntimos con el padre de su hija mayor y, a pesar de que confiesa que nunca tendrá una relación estable con él, se reafirma en que todo este tiempo, especialmente en los encuentros privados, lo único que ha querido conseguir es calmar las aguas entre ella y Gil Silgado. "Ahora quiero estar sola. Lo necesito. No volveré a estar con José María. No es bueno para mí", confesó.

María Jesús no descarta buscar ayuda psicológica para reconducir su vida: "Todo suma y no descarto buscar la ayuda que sea necesaria". La maniquí tiene varios frentes abiertos y la relación con su familia no está en su mejor momento: "Están muy enfadados conmigo. Estas Navidades espero que todo se solucione y pueda volver a casa con mi familia".

