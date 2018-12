25 dic 2018 Anabel unamuno

"¿Habéis visto la situación? No voy a tener opción. Tendré que volver…". La frase es de Nicolas Sarkozy; la "situación" es la crisis de los chalecos amarillos que en las últimas semanas ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Emmanuel Macron. No es la primera vez que el expresidente francés coquetea con la idea de volver a aspirar al Palacio del Elíseo, pero según el diario Le Parisien, esta vez su mujer, Carla Bruni, no estaría precisamente entusiasmada con la idea. Según fuentes cercanas a la pareja citadas por el mismo diario, la cantante se lo habría desaconsejado con una frase lapidaria: "Nicolas, confío en que continúes siendo inteligente".

Desde que abandonaron la presidencia en 2012, Bruni ha vuelto a los escenarios, ha publicado dos discos y ha recuperado su vida cotidiana lejos de los eventos oficiales y del asfixiante protocolo. Sin embargo, la exmodelo conserva buenos recuerdos sobre aquella etapa. "Mi mejor recuerdo del Elíseo es el nacimiento de mi hija en 2011, pero también toda la gente extraordinaria, tanto famosa como anónima, que conocí en esa época", explicaba hace unos días a la revista Paris Match. La entrevista tenía cierto morbo.

La periodista era otra exprimera dama: Valérie Trierweiler, pareja oficial de François Hollande cuando este llegó al gobierno, y first lady de Francia hasta 2014, cuando el affaire del presidente y la actriz Julie Gayet saltó a las portadas de los periódicos provocando un terremoto político que convirtió a Hollande en uno de los presidentes más impopulares de la República francesa. "Admiro mucho tu fortaleza y cómo te repusiste del huracán que cayó sobre ti. Pocas mujeres habrían pasado de página como lo hiciste tú. Eres una luchadora", le decía Bruni a Trierweiler.

Paradójicamente, Sarkozy no es el único que estaría planeando su regreso. Según la prensa francesa, el propio Hollande también lo está valorando. Cuatro años después, él y Julie Gayet ya posan juntos para las revistas y hablan abiertamente de su relación. De hecho, mientras Bruni se sinceraba con Trierweiler, Gayet lo hacía con la revista Elle: "Se dijeron muchas mentiras, pero yo decidí guardar silencio mientras François estuviera en el Elíseo". Ahora, la tregua ha terminado. Aunque a los Macron —que viven su peor momento político y personal desde que llegaron al poder— aún les quedan tres años de mandato por delante, los aspirantes a ocupar el Elíseo en 2022 y sus ‘primeras damas’ ya se están postulando… y calibrando sus opciones. De ahí tantos rumores, tantas entrevistas y tantos posados en Paris Match. Continuará…

Más rubia, menos popular

Más rubia que nunca —su nuevo look se ha convertido en un nuevo fenómeno viral— Melania Trump ha vuelto a dar una entrevista. Esta vez, a Fox News (la menos crítica con la administración de su marido) y para repetir, una vez más, que su matrimonio goza de una salud excelente. Pero también para asegurar que, pese a los rumores, le gustaría que su marido fuera reelegido en 2020. En los últimos meses, Trump ha intensificado su agenda pública, con su controvertido viaje en solitario a África —en el que lució un desafortunado sombrero colonialista—, sus entrevistas —declarándose la persona "más acosada del mundo"— o la polémica decoración navideña de la Casa Blanca. Sin embargo, sus índices de aceptación se han desplomado en el mismo tiempo. De hecho, según una encuesta de CNN, solo el 43% de los norteamericanos aprueban su trabajo como 'first lady', 11 puntos menos que el pasado mes de octubre. Según los analistas políticos, la exposición pública está dañando seriamente su imagen.

Escándalo

El próximo 1 de enero Jair Bolsonaro tomará posesión como presidente de Brasil. Y su mujer, Michelle, ya está preparándose para la que será su nueva vida como primera dama. En las últimas semanas, Bolsonaro ha estado muy ocupada anunciando su agenda social, haciendo shopping —para surtir su fondo de armario con looks protocolarios— y viajando a Brasilia para reunirse con su predecesora, Marcela Temer, que le ofreció un tour privado por las instalaciones del Palacio de la Alvorada, la residencia de los presidentes brasileños.

Sin embargo, antes de tomar posesión del cargo, Bolsonaro ya ha protagonizado su primer escándalo. Después de que su marido hiciera de la lucha contra la corrupción su caballo de batalla, ahora unos ingresos sospechosos por parte del chófer del hijo del futuro presidente han generado polémica. Una de las receptoras de esos ingresos habría sido Michelle, que recibió 6.500 dólares que nunca fueron declarados al fisco.

