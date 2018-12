25 dic 2018

Se comprometieron, la mala vida y compañías desaconsejables de ella les llevaron a romper y, finalmente, se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin la otra y volvieron. Ahora, se habrían convertido en marido y mujer. Hablamos de Miley Cyrus y Liam Hemsworth... y de unas fotos que circulan por las redes sociales que no dejarían dudas de que se han casado.

Después de muchos rumores sobre si ya habían dado ese paso que parecía no llegar nunca o no, en esta ocasión algunos usuarios de Instagram han mostrado unas imágenes, en las que se les ve vestidos de novios y cortando la tarta nupcial que no llevarían a engaño alguno.

Imagen filtrada en las redes de esa boda secreta que habrían celebrado Miley Cyrus y Liam Hemsworth. pinit

La celebración, según apuntan varios medios estadounidenses, habría tenido lugar en la noche del pasado domingo, 23 de diciembre, y esta prueba gráfica sería la prueba de por qué hay muchos famosos, en los tiempos que corren, que deciden quitar los móviles a sus invitados y conseguir que, efectivamente, la boda sea secreta.

Miley y Liam no han escondido nunca sus planes de dar el 'sí, quiero'. Lo que han evitado, en todo momento, ha sido dar pistas del cómo, cuándo y dónde iban a hacer realidad su sueño. Unas preguntas a las que se irá dando respuesta en los próximos días o semanas.

En enlace llegaría poco después de que la pareja tuviera que salir, por enésima vez, a desmentir los rumores de ruptura.

