28 dic 2018

Tras pasar unos días en Venecia con sus amigos italianos y luego en su casa de Brieva (Segovia) donde adelantó las fiestas navideñas, la actriz Lucía Bosé hizo las maletas para viajar a México, donde ya se encuentra junto a su hijo Miguel Bosé y sus dos nietos, Diego y Tadeo.

A sus 87 años y con una vitalidad envidiable, la actriz italiana ha querido arropar a su hijo Miguel que ha vivido los meses más complicados de su vida personal tras la sonada ruptura con su pareja de hacía 26 años, Nacho Palau, y el distanciamiento con los hijos que nacieron fruto de un vientre de alquiler en el tiempo que estuvieron juntos.

Padre de los mellizos Diego y Tadeo, Bosé disfrutó también de los hijos de Palau, que apenas se llevan unos meses con los suyos. Cada uno decidió acudir a un vientre de alquiler para tener descendencia y aunque los pequeños no comparten ADN, dado que cada uno es hijo de su padre, lo cierto es que se han criado y vivido como hermanos hasta el pasado mes de agosto que fue cuando Nacho decidió quedarse en España mientras Bosé lo hacía en México. Allí reside actualmente, tras abandonar su país natal, Panamá, parece ser que por aprovechar las ventajas fiscales de su nueva residencia.

"Lo que ha conseguido Palau es unir a los Bosé más que nunca. Tanto Lucía está volcada en Miguel, con quien tantos años ha estado distanciado, como sus hermanas Lucía y Paola Dominguín, que lo apoyan al 100%. Están horrorizadas por la manera en la que Nacho ha gestionado este final", dice un amigo de la familia. Y es que en el clan de los Dominguín lo que no perdonan a Palau es que haya hecho público algo que Miguel nunca ha querido reconocer y es su orientación sexual.

La vida de Miguel Bosé

El cantante ha jugado a la ambigüedad desde sus comienzos y aunque para muchos su homosexualidad era un secreto a voces, sin embargo, nadie ha podido afirmarlo ni hacerlo público, dado el derecho a la intimidad que le ampara y sus declaraciones nunca concretas a este respecto.

"Si Miguel quisiera, podía llevar a su ex a los tribunales por sacarle del armario con un comunicado que le ha dolido muchísimo. Lo que ocurre es que no lo hará por es un caballero", añade la citada fuente. A día de hoy Nacho Palau reside en la localidad valenciana donde vive su madre, y lo hace con sus dos hijos que han tenido que adaptarse a una vida más sencilla que cuando estaban bajo el amparo del cantante.

Precisamente por esa situación es por la que Palau ha recurrido a un despacho de abogados con el objetivo de hacer valer sus derechos como pareja de hecho, trabajador de las empresas de su ex y para conseguir también una responsabilidad económica con sus dos pequeños y una relación con los otros hijos de Miguel.

Como ha informado el despacho Ortolá Dinnbier especializado en derecho de familia, la demanda ha sido admitida a trámite. En un comunicado, el despacho ha recordado que la demanda fue presentada el pasado 17 de octubre "en defensa de los derechos e intereses de sus hijos". En la demanda se señala que Ignacio Palau pide "acciones de filiación paterna no matrimonial con fundamento en la posesión de estado", así como una "acción acumulada para el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales".

La demanda también exige una "acción subsidiaria para el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados", y solicita «medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos».

La jurisprudencia

Lo cierto es que se trata de un caso de lo más interesante a efectos jurídicos y del que no hay todavía jurisprudencia a la que aferrarse dada la singularidad de los hechos. Cercanos a Bosé insisten en que "legalmente Miguel no tiene ninguna responsabilidad con esos niños dado que solo ha reconocido a sus mellizos" pero eso no evita el carácter emocional y el dolor que ha supuesto, sobre todo para los menores, la distancia con los que se consideraban sus hermanos.

También resulta curioso cómo, a pesar de residir tanto Palau como las hermanas Dominguín en Valencia, no haya habido ningún contacto entre las partes. "Conocían bien a Nacho aunque a los niños los han tratado poco por la distancia que tenían con Panamá. Pero en estos momentos, la cercanía geográfica no ha ayudado a que se puedan ver más, dado que tanto Lucía como Paola apoyan a Miguel y prefieren guardar las distancias".

Las dos pasarán la Navidad juntas con sus hijos y amistades mientras la matriarca del clan ya disfruta de sus nietos en tierras mexicanas donde Miguel ha encontrado su nuevo hogar y la intimidad que sabe en España sería impensable.

Por cierto, fuentes cercanas al artista aseguran que no tendrá que viajar hasta España por el juicio del Picasso que las herederas de la tata reclaman. Su declaración la podrá hacer a través de las técnicas que sirven para comunicar con los juzgados y tienen validez oficial. Otro desagradable asunto que ha llevado a Lucía a sentarse en el banquillo de los acusados tras la denuncia de haber vendido un Picasso que no le correspondía y que el artista dedicó a la tata de los hijos de los Dominguín.

