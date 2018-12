29 dic 2018

Hubo mucho cachondeo y sentido del humor, porque de eso El Cigala va sobrado, pero durante su entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', también hubo momentos para emocionarse. Porque el cantante no pudo no recordar a la mujer de su vida, Amparo, que se le fue hace tres años.

"Amparo murió hace tres años. Y ha sido muy duro llevar eso porque aparte de compañera ella se encargaba de muchas cosas", sentenciaba, intentando que no se le quebrase la voz. Y añadía cómo ese día se fue a cantar, porque ella se lo había pedido: "El mismo día que me despedí de ella, me cogí un avión y me fui a Los Ángeles. Ella me lo dijo: 'Ocurra lo que ocurra, prométeme que vas a ir a cantar'".

El amor de ella siempre va a estar como un ángel de la guarda"

"He vivido momentos muy duros y ella siempre ha estado ahí. Y cuando has mirado atrás siempre ha estado allí, el amor de ella siempre va a estar como un ángel de la guarda", se confesaba ante un Bertín también emocionado por las palabras que estaba escuchando.

Además de este recuerdo a Amparo, confesó algo que quizás pocos sepan. Que no se llama Diego. En realidad, se llama Ramón. Entonces, ¿por qué le llaman Diego? Por una disputa entre su padre y su tío, que no se ponían de acuerdo en qué nombre era el adecuado para el niño. Le acabaron registrando como Ramón y llamando Diego

También reveló que con 15 años falsificó la firma de su padre para irse a cantar a Japón. A él le dijo que estaba en Londres... A su vuelta, le tocó cumplir con un servicio militar en el que, según contó, de 18 meses estuvo arrestado 13. Nos lo creemos, porque El Cigala es genio y figura.

