31 dic 2018

A sus 19 años, Famous se convirtió en el merecidísimo ganador de OT 2018. Sobre el escenario se crece y cuando se baja, es un joven tímido, pero cercano. Reservado, pero también risueño.

Muy arropado por sus padres, con los que celebró la victoria, está decidido a ir a por todas para lograr ahora su objetivo, el que le llevó a entrar en la Academia: ir a Eurovisión y así dar visibilidad sobre el escenario a un problema racial. Porque, como él mismo ha afirmado, la población negra no está integrada en nuestro país.

"Estoy en proceso de asimilación, flipando todavía", afirmaba en su primera entrevista ante los medios. Y es que, no se esperaba ganar. Y menos que, en el último momento, se produjese un sorpasso y solo un 1% le separase de su compañera Alba Reche.

C. ¿Ha pensado en qué va a invertir el dinero del premio?

F. En ayudar a mis padres, para estudiar y también he pensado donarlo a una ONG, pero todavía no tengo muy claro el qué. También les pagaré un viaje a mis compañeros.

C. ¿Qué le dijeron sus padres?

F. Que están muy orgullosos de mí, que lo estaba haciendo muy bien y que siguiera currando.

C. ¿En algún momento fue consciente de sus posibilidades de ganar?

F. En ningún momento estábamos pensando en ganar. Estábamos pensando en disfrutar de la gala y ya está.

C. ¿Vio la edición anterior de 'OT'?

F. No (risas), pero cuando me presenté al 'casting' decidí ver un poco dónde me estaba metiendo

C. ¿Cómo decidió presentarse?

F. Vi a César Sampson cantando y pensé: quiero hacer eso, lo que están haciendo en el escenario. Lo hablé con mis compañeros y me dijeron que para presentarme a Eurovisión tenía que presentarme a Operación Triunfo y tuve mis dudas. Pero la semana anterior al casting de Sevilla decidí presentarme con mis amigos. A ellos no les cogieron, pero a mí sí.

No vi la edición anterior de 'Operación Triunfo'"

C. ¿Sigue siendo su objetivo final acudir a Eurovisión?

F. Sí, por supuesto.

C. ¿Cómo valoraría la canción que le han dado?

F. Me encanta. Lo primero que dije fue: ¡buah, qué vozarrón! Y el momento de grabarlo estaba muy nervioso.

C. ¿Es la canción con la que esperaba representar a España?

F. Sí, el estilo va mucho conmigo. Tiene rollo y 'flow'.

C. ¿Se ve triunfando más fuera que en España?

F. No sé, hay que trabajar mucho. Tengo claro el estilo que quiero grabar. El mío suele ser 'soul', gospel...

C. Le dijo a Alba en la Academia que había un motivo en especial por el que quería representar a Eurovisión. ¿Podría decirnos cuál es?

F. En España, veo que la población negra está menos valorada y que una persona negra represente a este país en Eurovisión sería algo brutal. Pero también por otras culturas.

C. El hecho de ganar 'OT' ya visibiliza bastante el tema racial, ¿se siente orgulloso de ello?

F. Sí. Es que todavía no sé cómo estará la cosa fuera, pero creo que efectivamente es bueno que haya ganado por eso que dices. Poder ganar el concurso es visibilizar a la gente de otras culturas, pero yendo a Eurovisión llegaría todavía a más gente.

C. ¿Qué estaba haciendo hace un año?

F. Estaba estudiando. Estaba haciendo bachillerato y tenía pensado irme al extranjero, pero me presenté al 'casting' y aquí estoy. Tenía pensado estudiar música.

C. Todo el tiempo le dicen que se lo crea, ¿cómo lo gestiona para que no se le suba a la cabeza?

F. Cuando salgo al escenario tengo claro que voy a darlo todo, pero cuando me bajo, vuelvo a la normalidad.

C. ¿Cómo va a pasar las Navidades?

F. Con mis padres y mi familia, en casa

C. ¿Se ha planteado mudarse a Madrid o a una capital que le ofrezca más oportunidades?

F. Es algo que hablé con Miki y compartiríamos piso.

C. ¿Qué le dijo Amaia?

F. Estaba tan nervioso que no lo recuerdo. ¡Lo siento, Amaia!

