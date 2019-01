1 ene 2019

Se lanzó a la aventura asumiendo todos los miedos que conlleva un proyecto solidario en solitario y hoy, Sandra Barneda, recoge los frutos en una Navidad que promete ser especial con su libro No todo es un cuento.

Enamorada de Nagore Robles y con los deberes hechos tras una temporada espectacular en Telecinco, no tiene planes de boda ni de aumentar la familia. Al menos por el momento.

Corazón 'No todo es un cuento' puede ser un buen titular para la vida aunque en este caso es el del libro que ha escrito y cuyos beneficios irán para la lucha del padre Ángel con Mensajeros de la Paz. ¿Cómo surgió la idea?

Sandra Barneda 'No todo es un cuento' es un proyecto que tenía ideado hace tiempo y que me ha llevado más de un año y medio de trabajo. Es mi primer trabajo de denuncia solidaria y habla de los pecados capitales. Un cuento para agitar conciencias y cambiar muchas cosas.

C. ¿De todos los pecados que saca en su libro cuál es el que más le duele?

S.B. La envidia. Me duele y me afecta. La he sentido y he tenido que cortar muchas relaciones con gente querida por eso.

C. ¿No cree que el éxito está unido a la envidia?

S.B. Puede ser, pero eso no quita para que piense que la envidia es algo mediocre y significa estar siempre descontento con lo que uno tiene. Creo que más que con el éxito, la envidia va unida a la persona, ya que no a todo el mundo se le despierta cuando ve a alguien triunfar. Solo a los envidiosos. Yo no padezco de envidia y me da pena haber perdido ciertas amistades por ese motivo, sobre todo cuando ha pasado con personas que no te lo podías ni imaginar. Esas decepciones creo que pasan por algo y al final lo mejor es darse cuenta a tiempo.

C. No sufre de envidia pero supongo que sí de otros pecado.

S.B. Claro que sí y tal vez el pecado que más he tenido que trabajar es la soberbia. Supongo que vengo de una educación donde la soberbia estaba muy presente y ha sido como un parapeto en mi vida.Cuando me sentía más atacada me salía como arma de defensa.

Nagore es una mujer muy familiar"

C. ¿Y la han educado en esa postura?

S.B. Cuando tienes gente cercana para la que todo es perfecto te puede marcar. Siempre me he creído diferente, desde cosas tan simples como ser zurda hasta pensar de una manera distinta, o el hecho de ser disléxica y tener que buscarte la vida ya que no puedes aprender las cosas de la manera habitual. Tener que buscarte la vida en una familia numerosa siendo la pequeña hace que también te críes de otra manera, sobre todo cuando tu hermano más cercano te lleva cinco años de diferencia.

C. ¿Cómo es su relación con su familia?

S.B. Muy buena. Mi familia siempre me ha apoyado y apostado por mí. Mis padres son muy creativos y han sido conscientes de hasta dónde podían llegar. Lo bueno es que hemos alcanzado el diálogo y hoy ves más allá del padre o de la madre. Ya que ves al ser humano. Hemos superado muchas etapas de la vida y es una suerte saber que los tengo y puedo gozar de ellos en unas Fiestas donde en otras familias siempre hay una silla vacía. Hay que disfrutar de estos momento.

C. Es consciente de la suerte que tiene por haber contado con el apoyo de los suyos en todo lo que ha hecho e incluso en su manera de sentir.

S.B. Es verdad, pero hay que reconocer que tampoco fue fácil para ellos. Es una transición en la vida pero hay que hacer el camino del reconocimiento y saber que si uno mismo no se acepta, luego todo es muy difícil. Mi suerte es que el amor está por encima de cualquier situación y sé que los peores enemigos son la ignorancia y el miedo. En mi caso no ha sido así, pero eso no quita que te lo tengas que trabajar y hablarlo. Pero eso lo aplico a cualquier situación que ocurra en la familia. Como fue la primera separación. Recuerdo unas Navidades que los cuatro hermanos habíamos roto con nuestras parejas y mi padre optó por sacar el parchís de seis fichas para jugar como cuando éramos pequeños y no había nadie más en la familia que los padres e hijos. Mis padres llevan más de 50 años unidos y tuvieron que encajar y aprender como son las rupturas hoy. Poder hablar con los nietos y entendernos es lo mejor que nos ha ocurrido. De ahí que siempre abogue por hablar entre todos. Es como el anuncio de esta Navidad que refleja lo poco que sabemos unos de otros. Hay que buscar las cosas que nos unen y no las diferencias.

C. Estas Fiestas las pasa en Barcelona con su familia y cumpliendo las tradiciones.

S.B. Sí. Mi padre ha estado un poco mal últimamente y, este año, queremos celebrar que estemos todos.

C. ¿Y qué tal ha encajado Nagore Robles en esas reuniones con los Barneda?

S.B. Muy Bien. Nagore es una mujer tremendamente familiar y muy fácil en el trato que sabe adaptarse a las situaciones. Además, es muy cocinillas y valora mucho cualquier detalle. Lo resumiría diciendo que es una persona normal sin complicaciones.

C. Y en el caso contrario, ¿qué tal se lleva con los Robles?

S.B. También todo en orden. Es una gente muy maja. Todo resulta fácil. Además a estas alturas de la vida incluso si fuera de otra manera en nuestras familias cumpliríamos con lo justo dentro de una educación, pero es que encima tenemos la suerte de que no ha sido así.

C. La última vez que hablamos me dijo que no descartaban tener familia. ¿Están en ello ya?

S.B. No lo descartamos, pero no nos hemos puesto a ello de momento.

C. Esta última edición de 'GH VIP' ha sido un éxito rotundo. ¿Cómo consigue salir siempre indemne de todo lo que allí se cuece? Porque no siempre es fácil de gestionar.

S.B. Te diré que es un trabajo complicado porque muchas veces es como un salto sin red, porque hay personas que no controlan ni lo que dicen. No siempre salgo indemne. En algunos momentos no he querido pasar ciertas cosas que debería o al revés. El equilibro es complicado, aunque siempre intento que se mantengan las formas en un programa tan pasional.

Recibo muchas críticas, volvemos al tema de las envidias"

C. ¿Está satisfecha de ese reto?

S.B. Bueno, recibo muchas criticas y en eso creo que volvemos al tema de las envidias. Nagore lleva años comentando realities y que se cuestione su profesionalidad porque yo sea la presentadora, cuando apenas llevo tres temporadas en ese formato me parece lamentable. Los compañeros no lo han atacado, pero a mí me siguen afectando las críticas de algunos medios, que hacen unos comentarios tremendos. Nagore no se come tanto la cabeza como yo pero es que pienso que no se lo merece. Prefiero que me ataquen a mí y no vayan por ahí. Me acusan de favoritismo y te puedo asegurar que casi siempre es la que menos habla. Pero da igual, hay cosas que no se pueden cambiar.

C. ¿Se va a tomar un año sabático?

S.B. Buenos pasaré las Fiestas con amigos y familia. En cuanto al año 2019… espero que vaya bien. Tengo ilusión en ciertos proyectos. Seguiré escribiendo y mi propósito es reírme más.

C. ¿No piensan en una boda?

S.B. Antes de eso vamos a seguir cuidándonos y disfrutar de esta luna de miel.

