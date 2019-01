2 ene 2019

Dar las Campanadas es un reto para cualquier presentador. También una especie de premio al trabajo bien hecho durante el año o en su trayectoria. Es un día en el que la audiencia está pendiente de los elegidos por cada cadena para dar paso a un año nuevo. Este año, Jesús Calleja, al lado de Lara Álvarez -los detalles de su esmoquin-, era el encargado de comerse las uvas con los telespectadores de Mediaset.

El aventurero leonés dejó uno de los momentos más tiernos de la noche al romperse en directo. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que provocó que Jesús acabase llorando delante de los telespectadores? Ni más ni menos que unos mensajes que le pusieron.

No unos mensajes cualquiera, sino los de su familia, que se estaban acordando de él. Sí, es un premio, pero también es cierto que, en estas fechas en las que nos reunimos con nuestros seres queridos, alejarse de ellos en las celebraciones es también algo que rasca el corazón.

La encargada de dar paso a esos vídeos fue su compañera Lara: "Esto no estaba ni ensayado ni preparado pero tengo una sorpresa para ti y quiero que prestes muchísima atención a lo que vas a oír a continuación". En ese momento, aparecía su hijo, Ganesh. Él se encargaba de hacer comenzar con la sorpresa y de pronunciar las palabras que provocaban las lágrimas de Calleja.

"Jesús, estamos muy orgullosos de ti. Todo lo que nos has ayudado en esta vida... Eso no se paga con dinero. Te agradezco mucho todo lo que has hecho por nosotros, por mí, sobre todo", aseguraba. "Sé que me quieres mucho y yo a ti también. Este vídeo es simplemente para agradecerte lo bien que nos va en la vida. Te queremos y te damos un beso muy grande. Un beso, te queremos", finalizaba.

Te ves tan feliz con esa alegría que nosotros también disfrutamos" su madre

El segundo en aparecer era su hermano Kike: "Hola Jesús. ¡Qué recuerdos cuando celebrábamos el fin de año comiendo las uvas todos juntos, la familia con los abuelos en El Molino y ahora mira, ¡estás tú dándonos las Campanadas a toda España! Disfrútalo, pásalo bien y dentro de poco celebraremos el Nuevo Año juntos. Besos hermano".

Y, por último, la guinda: su madre. "Hola hijo. Aunque esta Nochevieja no estés aquí con nosotros, no importa. Te ves tan feliz con esa alegría que nosotros también disfrutamos de ese momento que estás viviendo dando las Campanadas para toda España. Así que, aquí papá, tu sobrino Diego y yo te deseamos un feliz año", eran las palabras con las que terminaba de romperse.

