2 ene 2019

La carrera de Melody la hemos seguido todos con lupa, y los grandes artistas también. Así mismo cuenta ella cuando Carmen Sevilla le confesó uno de sus deseos que hoy la cantante lo ha hecho realidad.

Si bien siempre se le recordará por "El baile del gorila", va a estrenar su sexto álbum y ha dado una entrevista exclusiva para 'Sábado Deluxe'. Ha contado sus planes futuros, pero también cómo se ha sentido después de su interpretación en 'Arde Madrid'. Una serie aclamada por todos tras su estreno y que ha generado gran expectación por su segunda temporada. Hasta las fiestas que ha dado Paco León después del estreno se han seguido en sus redes sociales.

Melody en la serie interpretaba a Carmen Sevilla, y a esta le hubiese gustado que así fuese en algún momento. "Estoy contenta, hace muchos años tuve la oportunidad de coincidir con Carmen Sevilla y me dice ¿no haces cine? Te pega un montón. Y dice si un día llegan a hacer una película de mí, me encantaría que llegases a ser la protagonista. Y se quedó ahí… Para mí fue un halago", comentaba. Después de esta premonición, cuando Paco León la llamó para interpretar a Carmen Sevilla no dudó un segundo en volcarse de lleno en el papel. "Lo que he visto son muchos vídeos de YouTube, cuando yo empecé no existía el YouTube… Paco me dijo sé tú misma, quiero algo espontáneo y como las dos nos damos algo así de aire con los ojitos achinaditos…".

En cuanto a su futuro, no ha querido sentenciar nada. Va a disfrutar de su nuevo lanzamiento, pero sí que ha hablado de su familia. ''En la vida yo amo todo lo que rodea el arte, pero en algún momento me retiraré y me dedicaré a mi familia''; ahora bien, también decía: ''Cuando llegue el momento se hará. De esto no se puede hablar porque sale todo al revés así que no vamos a planificar''. No hay que volverse locos, porque todavía queda Melody para rato.

