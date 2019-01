3 ene 2019

Scarlett Johansson ha hablado en varias ocasiones de su imagen y lo difícil que es protegerla. Y no sólo proteger su imagen, sino también su privacidad. No es la primera vez que se filtran fotos de la actriz desnuda, o que un pasajero la pilla desnuda en un avión.

Pero su actual guerra es con los "deepfakes". Esto consiste en utilizar una imagen y superponerla a un vídeo u otra imagen suplantando la identidad de esa persona. Hace creer que es ella la protagonista del vídeo que se está viendo; recortando su cara y poniéndosela al de una actriz porno. Y esta es la cruel batalla de Scarlett Johansson con las páginas porno que utilizan su imagen. Una batalla que cree perdida.

El hecho de que se filtrasen fotos de ella desnuda ha sido una lanza para estas páginas porque las han utilizado para hacer vídeos de Scarlett que obviamente no existen en la red. "Es imposible intentar detener a quienes cortan y pegan mi imagen (o la de cualquier otra persona) a un cuerpo diferente. Protegerte en Internet y de su naturaleza depravada es una causa perdida.", comentaba la actriz en una entrevista con Washington Post. Sin embargo reconoce: "Realmente esto no me afecta tanto porque la gente asume que en realidad no soy yo en una porno, pero igualmente es muy degradante".

Uno de los vídeos porno que utilizan la cara de la actriz, ha alcanzado 1,5 millones de visualizaciones. De estas visualizaciones no puede asegurarse que todos conozcan la falsedad de la imagen y considera que este panorama es desalentador para las mujeres que buscan protegerse en Internet, así mismo que "es algo inútil, legalmente, sobre todo porque Internet es un enorme agujero de gusano de oscuridad que se devora a sí mismo". Pero Johansson, la lucha aquí no puede quedar.

