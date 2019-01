4 ene 2019

La princesa Leia sí estará en la última película de 'Star Wars'. Y si te has preguntado quién tendrá la oportunidad de representar a la mismísima Leia, te lo vamos a contar y con detalles.

El hermano de Carrie Fisher ha dado detalles de cómo aparecerá la princesa Leia en el siguiente episodio. No vas a creértelo, pero será Carrie Fisher quien se encargará de que esto sea posible. La saga no tendrá que prescindir este último episodio de su princesa.

Se especulaba con un salto en el tiempo en el que algún otro personaje se encargase de contar cómo murió o con recrear por ordenador el personaje. Pero hay suficientes tomas para que Carrie Fisher, sin necesidad de esta tecnología o nueva forma narrativa esté presente en la película. Esta podría ser la razón por la que no hay todavía un teaser que nos adelante cómo será el siguiente episodio. Episodio que aún se desconoce el título y que tiene previsto el estreno en diciembre de este mismo año.

"Tenemos muchos de sus artefactos, y muchas cosas suyas que ha escrito que algún día se compartirán. Hay mucho más de Carrie por venir", cuenta Todd Fisher. Pero con esto no se refiere a que hay recursos con los que recrear el personaje si no que: “Hay un montón de minutos de material rodado que me han pedido permiso para usar. Y no me refiero a tomas falsas o material desechado por que no tuviera calidad. Hablo de contenido inédito rodado en anteriores entregas que encajan perfectamente en el argumento de la nueva película". Según Todd, hermano de Carrie Fisher, va a parecer que la película se grabó ayer: "Cuando el público lo vea se va a quedar flipando, porque todas las tomas parecen que fueron rodadas ayer y todo ha quedado tal y como estaba pensado que fuera antes de su muerte".

Aunque no se puedan dar más detalles al respecto, la historia va cogiendo forma para los fans y se están volviendo locos por ver el prometedor teaser con Carrie Fisher.

Más noticias sobre 'Star Wars'

- Dos años sin la princesa Leia

- La (enorme) respuesta de Carrie Fisher al acoso sexual

- Muere Carrie Fisher, la inolvidable Princesa Leia de 'Star Wars'