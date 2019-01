4 ene 2019

Si hay algo que Irene Villa nunca abandona son sus compromisos solidarios. El mismo día que sus hijos celebraban la función de Navidad Irene salía del teatro para acudir puntual a su cita con la Fundación Clínica Menorca para la campaña 'Ningún niño sin juguete'. Su espíritu positivo y de superación hacen que incluso a la hora de terminar su matrimonio, Irene no pierda la sonrisa ni mucho menos la buena relación que tiene con su ex.

Irene Villa Nuestra idea es que ningún niño tiene que quedarse sin la ilusión de la Navidad. Aunque les falten recursos o padezcan una discapacidad han de tener sus juguetes. Por suerte, en España los cojos estamos cada vez mejor y es que la diversidad es más visible. Estamos en el año en que la mujer por fin ha alzado su voz de forma contundente, pero también ha sido el año de la diversidad. Por eso tengo buenos motivos para estar contenta, aunque a nivel personal haya sido duro.

C. ¿Ha sentido el cambio de la sociedad en estos meses?

I.V. Por supuesto. Solo hay que ver lo que ocurrió en las manifestaciones del 8 de marzo a nivel mundial, que han resultado históricas. Por supuesto, yo también participé.

C. Desgraciadamente las noticias siguen salpicadas de hechos tan abominables como la muerte de una joven.

I.V. Tengo el alma encogida porque esta Navidad, y ya toda la vida, la familia de Laura Luengo llorará su ausencia. Por suerte que ocurra esto no es lo normal, son monstruos, y por eso soy favorable a la condena de prisión permanente revisable, porque aunque creo en el perdón y la reinserción, y todo el mundo merece una oportunidad, este tipo de personas nunca se rehabilitan. El terrorista se equivoca porque le han lavado el cerebro. Cumple su condena y se reinserta y yo encantada de que así sea. Pero un monstruo como el que ha matado a Laura, alguien que no tiene empatía y sí maldad absoluta, se merece esa pena que nadie debe derogar. Alucino con los que defienden a las mujeres a ultranza, pero luego están en contra de la prisión permanente revisable. Hay personas que no pueden vivir en sociedad y no es porque les hayan lavado el cerebro, sino porque son así. Deberíamos señalar a los agresores sexuales como hacen en Estados Unidos, para saber quiénes son y dónde viven. Pero en España la protección de datos les ampara y eso no me parece justo. Es un tema que me duele.

C. Llama la atención lo sensibilizada que está y lo claro que tiene todo.

I.V. Desde que sufrí el atentado siempre he sido muy sensible al dolor ajeno pero la violencia absurda y gratuita es algo que jamás entenderé y que ha de estar penado de manera aleccionadora.

C. ¿Cómo están siendo estas Fiestas?

I.V. Esta misma mañana he ido al festival de mis hijos, pero me he tenido que salir antes por este acto. Allí se han quedado su padre y mi madre y no han parado de mandarme vídeos. A los tres se nos caía la baba. En cuanto a las cenas, pues nos dividiremos, ya que tenemos custodia compartida y los niños están una semana conmigo y la otra con su padre. Vivimos muy cerca, a un kilómetro, y somos flexibles.

C. ¿Mantienen una buena relación?

I.V. Si te enseño el chat que tenemos, te partirías de risa al ver cómo hablamos de buen rollo y sin ningún problema.

C. Es consciente de que el final de su matrimonio ha sido una sorpresa para todos. ¿Cómo lo está llevando?

I.V. He pasado un año duro, pero no por él sino por lo que viví en mi cuarto embarazo cuando me quitaron las trompas. Estaba convencida de que era una niña, y perderla ha sido lo más duro de mi vida. Sé que tengo tres hijos y habrá quien piense que no tenía motivos para ponerme así, pero estaba muy ilusionada. Desde ese 23 de noviembre de 2017 algo cambió dentro de mí. Juan Pablo decía que era hormonal, pero insisto que ha sido lo más duro que he experimentado. Fíjate que una bomba no pudo conmigo y esa pérdida en cierta manera sí ha podido. Eso también ha hecho que se resienta nuestra relación. Estaba mal y Juan Pablo fue un apoyo, como siempre lo ha sido, pero este verano llegamos a la conclusión de que lo mejor era estar un tiempo separados.

C. ¿Cómo lo han encajado sus hijos?

I.V. Están genial. Los hijos siempre quieren estar con sus padres, pero cuando comprobamos que están bien en las dos casas y que se han adaptado a la situación, fue un alivio. Juan Pablo lo hizo muy bien ya que delante de ellos me cogió de las manos y les dijo que mamá y papá se iban a querer siempre, pero que teníamos proyectos distintos. Cuando les anunció que iba a mudarse a otra casa su respuesta fue si iban a tener juguetes en los dos sitios. Nos entró la risa. Flipamos con lo naturales que son los niños y lo complicados que somos los adultos.

C. ¿Y su madre también lo entendió?

I.V. Mi madre no se lo esperaba y se quedó sorprendida. Ella vive con nosotros y notaba que había buen clima y nos entendíamos. Lo que no le llegaba es que nos estábamos apagando.

C. ¿Es entonces fruto del desgaste su ruptura matrimonial?

I.V. La llama se ha ido apagando.

C. ¿Cree que está preparada para volver a enamorarse?

I.V. Estoy segura que o volveremos o reharemos nuestras vidas. Ahora descarto enamorarme de otra persona. No tengo tiempo. Estoy entrenando, no paro de dar conferencias, tengo mis tres hijos una semana sí otra no. Por suerte mi madre me ayuda mucho y lo que no sé es cómo se apaña Juan Pablo porque está preparándose para piloto comercial. Pronto tendrá que viajar sin parar, por eso es importante que nos llevemos bien. Cuando veo a otras parejas cómo están de enfrentadas me doy con un canto en los dientes por lo bien que lo hemos hecho. Nuestras abogadas se han encargado del papeleo, la custodia compartida y el reparto de lo que teníamos, ya que al encargarse de nuestras empresas tenían toda la información. No ha habido peleas.

C. Por lo que me cuenta parece como si el desgaste de la pareja les haya ocurrido a los dos a la vez.

I.V. Sí, ha sido mutuo. Seguramente por eso no ha habido sufrimiento. En esa situación me ayudó mucho un libro de Ana Rodríguez, El club de las perfectas divorciadas que da unos consejos buenísimos. Recomienda calma y mucha paz por el bien de los hijos.

C. ¿Qué espera del año 2019?

I.V. Salud. He tenido un susto tremendo con uno de los tornillos que años atrás me dio mucha guerra con una infección. Estuve cuatro años con farmacología y lo pasé mal ya que me tuvieron que operar. Siempre digo que el pobre Juan Pablo se tragó los peores años de mi vida, la parte más dolorosa. Reconozco que ha dado la talla y se ha ocupado de todo. Siempre ha sido como un cuidador para mí y por eso me dan mucha rabia los comentarios que le acusan de romper nuestro matrimonio porque sé que no hay terceras personas. El se casó enamorado y es fiel, lo que ocurre es que somos más amigos que pareja y los dos nos merecemos volver a sentir esa chispa. No sé si será entre nosotros o con otros, pero había que reaccionar para que no se deteriora la buena relación que tenemos.

C. Hablemos de proyectos…

I.V. Tengo en mente escribir dos libros, uno de no ficción y una novela. Sigo con mis colaboraciones y, sobre todo, con mi Fundación y con mis conferencias

C. Un capricho que cree ya le toca.

I.V. Desde que soy madre no he vuelto a bucear y he decidido que, en cuanto salga la oportunidad, lo haré durante la semana que a mis hijos les toque estar con su padre.

C. Y no descarta la reconciliación...

I.V. No se descarta nada. En la vida no se puede hacer planes. Hemos tomado la decisión porque era lo mejor para los cinco, pero nunca se sabe.

