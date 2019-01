6 ene 2019

Ana Guerra ha protagonizado una de las anécdotas más graciosas de este 2019 a través de las redes sociales. Todo sucedió cuando la canaria quiso felicitar por su cumpleaños a su compañera de 'OT 2017', Amaia Romero, a través de uno de sus 'stories' de Instagram. Una publicación en la que se podía ver a una chica que parecía ella dándole un beso a la navarra. Pero lo cierto es que Ana Guerra ¡se había confundido a sí misma con otra persona!

Así es, Ana Guerra confundió a una exredactora de La Vanguardia con ella misma en la fotografía. Algo que reveló el propio diario y que ha desatado el ingenio de sus seguidores en las redes sociales, que ya se las han ingeniado para hacer todo tipo de memes.

Una foto en la que la canaria escribió un "Felicidades amiga" junto a un corazón y que ya antes de publicarla había suscitado las dudas de la intérprete de 'Bajito'. De hecho poco después de ser confirmado el error, la cantante compartió otro 'stories' de un mensaje de Whatsapp en el que le había mandado la foto a su compañera y en el que había escrito: "Amaia ¿esta soy yo?". Sin embargo, Amaia ni siquiera llegó a leer el mensaje y tal como ha comentado en 'stories' la canaria con tono de humor, ella "nunca se enteró".

Aún así, Ana Guerra se ha tomado la confusión con mucho humor, de hecho ha compartido varias publicaciones en Twitter bromeando sobre el asunto e incluso con memes incluidos: "No sé que me ha pasado hoy, ayer tenía el humor subido y hoy no sé ni quién soy. Me voy a dormir", ha escrito bromeando la canaria.

