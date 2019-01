9 ene 2019

Nueva polémica en Twitter con Luis Cepeda como principal protagonista.Y ya van unas cuantas del concursante de 'OT 2017' en esta misma red social que, de momento, ha decidido aparcar de su vida -al menos, de su teléfono móvil, para evitar la tentación de mirarla cada dos por tres-.

¿Qué es lo que la ha pasada? Hace unos días, Cepeda lanzaba un mensaje en el que pedía ayuda para realizar un cartel con las fechas de sus próximos conciertos. "¿Alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para IG con todos los conciertos?", era la pregunta que lanzaba a sus seguidores.

Estos, lejos de correr en masa ante la oferta que se les ponía delante, veían en la pregunta una trampa para trabajar gratis y estallaban en la red. El revuelo y la polémica estaban servidos y a él no le sentaba nada bien que le tacharan de caradura.

A veces me cuesta entender tanta mierda

"Entre ayer y hoy he sentido miedo, lástima y rabia. Miedo por ver cómo es mucha gente del lugar donde me he criado, de saber que me cruzo todos los días con la maldad personificada, que escudándose en el anonimato son capaces, en masa, de hundir a una persona que realmente no les ha hecho nada", se quejaba amargamente.

"Y rabia por el hecho de entender esto y no poder cambiar cómo se comporta la sociedad detrás de una pantalla. Espero que realmente seáis conscientes del daño que podéis generar a una persona con un meme viral o unas malas palabras. Menos mal que yo os entiendo", añadía en ese desahogo virtual.

Mis disculpas a todas las personas que se han ofendido. La intención del tweet era interactuar con personas que les gusta hacer los carteles. No pedir trabajo gratis. Hasta mañana. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 4 de enero de 2019

"Insultos, amenazas, memes, 'bullying', estoy acostumbrado.. ¿pero tanto? ¿Por una simple interacción con fans pidiendo un puto cartel? A veces me cuesta entender tanta mierda. Vuelvo a pedir perdón. Me quito la app unos días", concluía.

