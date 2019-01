9 ene 2019

Desde que su nombre comenzó a circular de boca en boca gracias a su relación con Rihanna, a Drake se le han conocido más polémicas que noticias que escapen del debate. La última, también lleva un acto reprobable asociado.

El rapero vuelve a situarse en el centro de la diana mediática tras ver la luz un vídeo grabado en mayo de 2010 y en el que se le puede ver cómo besa y pone las manos encima, durante uno de sus conciertos, a una joven de 17 años. O lo que es lo mismo, menor de edad.

El espectáculo tuvo lugar en Ogden Theater en Denver, Colorado, y se puede apreciar cómo Drake llega a poner las manos sobre la cintura de la chica. Llega a comentar lo bien que le huele el pelo y le besa el cuello.

Es en ese momento cuando le pregunta la edad y, al responder esta que 17 años, él hace un comentario jocoso: "Aún es pronto para ir a la cárcel, tío". Unas palabras que, de haber ido acompañadas del punto y final de su 'show' con la joven, hubiesen sido bien vistas. Sin embargo, Drake no paró ahí.

"¿Por qué tiene este cuerpo? Tienes curvas. Mírate", pronunciaba antes de añadir: "No sé si me debería sentir culpable o no pero me ha encantado. Me ha gustado la forma en la que tus pechos se pegaban a mi torso". Tras esta sarta de comentarios de carácter sexual, le da un beso en la frente y en la mejilla y la deja marchar.

¿Traerá consecuencias para el rapero este vídeo? Lo cierto es que, por desgracia, está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones, porque siempre se sitúa en el alambre.

