10 ene 2019

"No me puedo retirar porque tengo que pagar a Hacienda". Así de contundente ha sido Concha Velasco en la entrevista concedida a 'Papel', el suplemento de 'El Mundo'. La actriz, que el pasado mes de noviembre cumplió 79 años, ha hablado abiertamente sobre el complicado momento económico que atraviesa, que le ha hecho desprenderse de su casa, incluso.

"He estado deprimida con una gran tristeza. He tenido una vez más que vender todas mis cosas para seguir adelante y no se reacciona igual cuando se tienen 18, 20 o 40 años que ahora con 79", relata antes de cntar que ha tenido que cambiar de casa: "Ha sido la quinceava vez que yo me he cambiado de casa. ¿Tú crees que eso es posible? He tenido que dejar todas mis cosas en un guardamuebles".

Concha, que asegura en ese momento de la entrevista que está a punto de echarse a llorar, ha sido capaz de salir adelante gracias al apoyo de los suyos. Y así lo reconoce: "Lo he pasado tan mal que si no es por estos dos chicos y mi nieto, yo no salgo adelante esta vez. Me ha costado mucho reponerme".

A esto se le une el delicado estado de salud que atravesó hace un par de meses. Una neumonía que la tuvo hospitalizada un par de semanas. Y un hospital del que salió porque siempre se ha debido a su público y tenía que estrenar 'El funeral', obre dirigida por su hijo Manuel, en el madrileño teatro de La Latina.

Concha, que siempre ha vivido por y para el trabajo, se enfrenta al enésimo bache que le pone la vida por delante. Solo su vitalidad y la capacidad para tirar del carro, le permitirán volver a salir airosa. No nos cabe la menor duda.

