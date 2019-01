11 ene 2019

Jamás se podría imaginar Nuria Fergó que una foto suya en topa interior subida a su Instagram fuese a generar una oleada de críticas. Máxime, cuando estamos hartos de ver este tipo de fotos en las redes sociales sin que se ceben con la famosa en cuestión como lo han hecho con ella.

La cantante decidió compartir una imagen ligera de ropa a su tablón. "¡Aquí,probándome otro regalito de los Reyes Magos! Han acertado con la talla. Lista para grabar un anuncio", escribía al lado de la fotografía de la discordia.

Las críticas por exhibirse de esta manera no se hacían esperar. Hasta tal punto que, para zanjar esa polémica que se estaba originando, decidía responder con un vídeo colgado en sus 'stories'. "La que he liado... estoy en 'shock'. Es la foto que más 'me gusta' tiene y más de 1.000 comentarios", comienza.

La que he liado... estoy en 'shock'"

"Es que no lo entiendo... Más que nada porque estamos hartos de ver a gente, anuncios, chicos, chicas... en ropa interior. Si es que no es nada, es carne, señores. En la playa hacemos lo mismo", continúa ante los ataques, aunque hay que advertir que, entre esos más de 1.000 comentarios, también hay piropos.

"Ya sabéis que soy cantante, soy actriz, me encanta la publicidad... Si me cogieran para hacer un anuncio de ropa interior, ¿qué pasaría? ¿Saldría en los periódicos? Claro, porque la Fergó es cantante y eso no puede hacerlo. Pues nada, que me parece surrealista. Pero oye, tiene que haber gente para todo. No pasa nada", concluye.

Más noticias de Nuria Fergó...

- Nuria Fergó: "No iría a 'Gran Hermano' ni a 'Superviventes'"

- Chenoa, Geno y Nuria Fergó sacan su lado más sexy

- 'Operación Triunfo', el reencuentro más esperado