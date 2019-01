15 ene 2019

Almudena Cid y Christian Gálvez se conocieron en el plató de 'Pasapalabra' y el mismo escenario sirvió para que, ayer, la pareja protagonizara un tierno momento. Porque después de semanas de críticas por la responsabilidad que se le ha dado al presentador sobre la exposición de Leonardo da Vinci en Madrid, ella consideró que era momento de darle respaldo ante la audiencia de Telecinco.

"Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me habías podido ayudar porque era algo que tenia que superar yo y transitar yo", comenzaba antes de proseguir: "Pero gracias a las personas que te han atacado y te han tratado de forma injusta, me he dado cuenta de todo lo que has hecho y de cómo eres un referente para mí.

Era en ese momento cuando introducía el tema de la polémica: "Por la pasión que inviertes en Leonardo, en tu investigación y en todo lo demás, que me han hecho ver que podía escoger otra profesión que no estuviera vinculada al mundo del deporte, como la interpretación o escribir un libro, sin tener una mirada crítica o que juzgase que yo quisiera seguir otro camino".

Gracias por lo que has hecho por mí"

"Y eso me lo has enseñado tú indirectamente. Y como a mí, creo que a mucha gente, que tiene un nuevo trabajo, una nueva pasión con la que ilusionarse, o alguien que la descubre y le da la vida. Así que muchísimas gracias por lo que has hecho por mí porque existen otros caminos, otras disciplinas, otros caminos que podemos elegir por nosotros mismos. Así que muchas gracias", concluía y, tras darse un beso delante de todos los presentes, ella regresaba a su puesto al lado del concursante.

A Gálvez le costaba unos instantes recomponerse y contestaba a esa enorme declaración de amor pública: "Si para que llegue esto en mi vida, algunos tienen que seguir señalándome durante lo que me quede de vida como un intruso, bienvenidos sois todos. Intruso, en primer lugar, en su corazón".

