16 ene 2019

La ha vuelto a liar. Y esta vez no tiene que ver con nada relacionado con su fraude a Belén Esteban, sino con un tema tan serio y que tiene con el alma en vilo a España desde hace cuatro días como es el rescate de Julen, el niño de dos años atrapado en pozo. Toño Sanchís ha recibido una buena oleada de críticas. Con razón.

El representante colgaba una foto en Twitter, bebiendo de una taza, y con un mensaje que aludía a que estaba prestando atención a todo lo que se contaba de ese caso. "Mirando la tele escuchando las noticias del rescate desesperado del niño Julen en Totalan (Malaga)", escribía al lado de la imagen.

Los usuarios de la red social no tardaban en reaccionar ante lo que consideraban un mero postureo y una manera de frivolizar inadmisible con un tema tan grave como este, que tiene a sus padres pendientes de que los rescatadores lleguen hasta el niño y lo encuentren con vida.

Qué frivolidad siendo padre hacer esto"

"Hasta con un tema así haces el ridículo. Lamentable" o "menos mal que no soy la única a la que esta publicación le parece ridícula, desvergonzada, alucinante y un largo etc. Qué frivolidad siendo padre hacer esto. No estás viendo una película, sinvergüenza", son algunos de los comentarios que se han alzado contra Toño.

Mientras, los padres del niño han ofrecido sus primeras declaraciones. En concreto, ha sido José Roselló, el progenitor, quien ha mostrado confianza en que los profesionales hagan su trabajo, pero no ha ocultado que tanto él como su mujer se encuentran destrozados después de tres días de espera.

