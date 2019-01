17 ene 2019

Joaquín Prat está tan contento con el resultado final de sus injertos capilares, que no ha tenido problemas en hablar sobre ellos en 'El programa de Ana Rosa'. Mientras algunos famosos guardan silencio cuando solventan su calvicie, él ha decidido contar su experiencia.

El presentador asegura que, antes de ponerse pelo, peinarse era una auténtica ginkana cada día de su vida. "Antes hacía una especie de arquitectura capilar después de salir de la ducha o me dejaba el pelo largo para taparlo". Y añadía: "Ahora salgo de la ducha y salgo perfecto".

Prat sentenciaba: Lo barato sale caro y nunca me planteé ir a Turquía". Aunque reconoce que, igual, hacérselo aquí no está al alcance de todos los bolsillos: "No todo el mundo puede costearse una operación que, a veces, sale dos o tres veces más caro que allí".

Pero, ¿por qué ha hablado de este tema? Pues porque hace un año que se rapó en directo tras perder una apuesta sobre la paternidad de Salvador Dalí sobre Pilar Abel y aprovechó para ponerse en manos especialistas para solventar este problema que hoy, ya no lo es.

Si por algo se caracteriza Joaquín, es por la naturalidad con la que aborda los temas en el plató del espacio de Telecinco del que es copresentador. Esta mañana, lo ha demostrado por enésima vez.

