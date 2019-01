18 ene 2019

Rosalía pisó tan fuerte en 2018 que parecía que le iba a costar más resurgir, cual ave Fénix, y empezar a triunfar en 2019, pero no es así. La cantante colabora con James Blake en un nuevo tema que ya ha recibido unas críticas maravillosas.

James Blake ha estrenado su nuevo álbum, 'Assume Form' y entre sus temas hay muchas sorpresas. La más grata y menos esperada es la colaboración con Rosalía en la canción 'Barefoot in the Park'. La canción es un dueto en inglés y español que está siendo alabado por muchos críticos musicales. Pero el disco es tan potente, que en él, Blake comparte temas con unos de los raperos más importantes y conocidos, André 3000 y Travis Scott. ¡Vaya Travis, volvemos a encontrarnos contigo! Este último también tiene mucha influencia mediática, y ya sabemos por qué. Su novia (y futura mujer, al parecer), Kylie Jenner, no es sólo una de las hermanas Kardashian, sino que es una de las mujeres más poderosas del mundo.

"El álbum funciona porque Blake economiza la dulzura, siempre preparado para equilibrarlo con un poco de acidez y amargura. Es un control que tiene su debida recompensa con los grandes números románticos, especialmente con 'Barefoot in the Park' junto a Rosalía", escribe Wren Graves en 'Consequence of Sound'. Y no son los únicos que se han quedado fascinados con esta interpretación, los críticos de los periódicos 'The New York Times' y 'The Guardian' también consideran que es uno de los temas más fuertes del nuevo disco de James.

Al parecer, este nuevo año para Rosalía va a ser igual o incluso mejor, si es que se puede, que 2018. Lleva muchos días mostrando imágenes suya en los estudios de grabación. Y los rumores de algunas colaboraciones como J Balvin, que puede ser un bombazo, o Dua Lipa y Pharrell Williams. ¡Rosalía está dejando el listón muy muy alto!

Más noticias sobre Rosalía

- Rosalía no sabe dónde están sus Grammy

- El radical cambio de 'look' de Rosalía para su nuevo videoclip

- Así son las impactantes uñas de cristal de Rosalía