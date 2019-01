20 ene 2019

Este domingo sabremos qué trunfito irá finalmente a Tel Aviv, qué canción representará a TVE en Eurovisión. Se habrá acabado un misterio que, seamos claros, ha traído más cola por las formas que por el interés de los ‘eurofans’ en el proceso. De hecho, el año que viene el mecanismo de selección no se hará bajo el sello de Operación Triunfo porque no está prevista una nueva edición del talent para 2019, así que esperemos se encuentre un proceso de selección más cercano al sueco —con el Melodifestivalen desde 1959— teniendo en cuenta que el festival de la canción es la emisión no deportiva más vista del año. Y con mucha diferencia.

Pero volvamos a este domingo: tenemos a un ganador, Famous, que había sido el único que desde el primer día había dejado claro su interés por representarnos, pero que ya no está entre los favoritos con su ‘No puedo más’. Y la que tiene todas las papeletas de ganar, María, ya ha dejado claro que Eurovisión se la trae al fresco y que tampoco le hace gracia tener que ir a Israel. Desde el pasado jueves hemos podido escuchar los temas completos, pero ‘Muérdeme’ sigue encabezando todas las quinielas. La sorpresa la puede dar Miky en el último momento con ‘La venda’, cuyos arreglos han ido ganado adeptos poco a poco. Veremos si en la gala muestran el interés que merece el evento.

Risto sin guion

Escribo sobre Todo es mentira (Cuatro) sin saber si cuando lean estas líneas habrán fulminado el programa por su baja audiencia: así que, en cierto modo, escribo sobre ‘el programa de Risto Schrödinger’ porque, como en el caso de la famosa paradoja del gato, en estos momentos lo mismo se está emitiendo que se ha suspendido. No me extrañaría ninguno de los dos casos: seguiría porque Risto es el niño mimado de Vasile, lo habrían retirado porque hunde la media de la cadena. Cerró la semana anterior con un intento de escándalo en directo: abandonar el guion a su suerte, él es un hombre de improvisación.

Risto Mejide conduce 'Todo es mentira' en Cuatro. pinit d.r.

Este lunes, la cuenta del programa publicó una foto en la que se veía en blanco el editorial del presentador. De poco sirvió venderse como un creador en directo: no llegó ni al 3% de audiencia. Puede consolarse con la vuelta de Chester: buenos datos y buenas críticas, incluso cierto impacto con sus declaraciones con Jesús Vázquez sobre su guerra personal contra 'OT'. Claro que uno se pregunta cómo es que esperó a tener contrato de cadena para soltar toda la bilis que llevaba dentro mientras estaba contratado por la productora. Lo que se dice valiente no es…

Los mayores existentes

Si uno echa un vistazo a las series de éxito, las hormonas alteradas de una vivaracha juventud parecen acaparar el interés de los productores. Es verdad que la audiencia más joven se encuentra en las plataformas en ’streaming’ y la veterana, en la televisión lineal. Pero la generación del ‘baby boom’ cumple 50 años: dar la espalda a los espectadores maduros no solo es un error, es cerrarse a un nicho que tiene un potencial de consumo nada desdeñable. Series como ‘Grace and Frankie’, con Jane Fonda y Lily Tomlin, han preparado el terreno a otras como ‘El método Kominsky’, producida y protagonizada por un Michael Douglas que no tiene miedo a hablar, en clave de humor, de la vejez, la muerte, el cáncer de próstata. No se las pierdan.

Pero el entretenimiento se apunta al fenómeno: en Alemania arrasa ‘La Voz Senior’, un ‘talent’ que refuerza el lado humano de cada uno de sus participantes. En España, Boomerang prepara la adaptación sabiendo que importa tanto la historia de cada uno como la música con la que participa. Y en las cocinas, ‘MasterChef Senior’ nos mostrará las recetas de la abuelas hechas por las propia abuelas (y abuelos, aunque los hay menos). Hacerse mayor es una regla de la naturaleza de la que solo se escapa Cher. Y Cher solo hay una.