22 ene 2019

Lolita Flores ha querido recordar el cumpleaños de su madre y compartir con sus seguidores este momento. Ha subido una foto a su perfil de Instagram en el que recuerda que, un día como hoy, su madre, Lola Flores, cumpliría 96 años.

La icónica actriz española, reconocida también internacionalmente, murió en 1995 por culpa de un cáncer que la alejó de sus hijos. Pero sabe que ellos están muy orgullosos de ella, y desean que el día de mañana sus nietos piensen como ellos. Así comentaba Lolita en el pie de foto de su publicación.

"Felicidades mamá, feliz cumple 96 años siendo la más, por lo menos para mí, como artista insuperable y como madre 37 años de mi vida que me sentí amada profundamente tan buena eras como una cosa y la otra, ojalá el día de mañana mis hijos puedan sentirse orgullosos de mí como yo me siento de ti, te quiero mamá feliz cumple", escribía Lolita. Que no ha sido la única en recordarla y honrar su memoria. En la imagen se muestra a la grandísima cantante en un dibujo de la joven Lola Flores de perfil.

Sus seguidores no han perdido la oportunidad de decirle a Lolita lo mucho que sienten la ausencia de Lola, y lo mucho que la echan de menos. Otros, se lamentan de no haberla podido conocer en persona como Diana Navarro.

Rosalía felicitando a Lola Flores en el que sería su 96 cumpleaños

Pero famosos como Paco León, Eva González y Rosalía también han compartido cómo se sienten con esta pérdida y lo que Lola ha significado siempre para ellos. Sin duda, una fuente de inspiración. Y como mismo dice Rosalía en sus stories: "Nadie como ella ha habido ni habrá".

