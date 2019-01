23 ene 2019

Compartir en google plus

No ha pasado ni una semana desde que Kiko Matamoros abriera su corazón y confesara que había comenzado una relación sentimental y y ase ha empezado a investigar sobre quién es realmente Cristina Puyol, dando todo tipo de informaciones sobre su vida y su pasado.

Esto no ha sentado nada bien al colaborador de 'Sálvame' que ayer, en el plató de 'GH Dúo', manifestó su enfado ante la cantidad de noticias que se están ofreciendo sobre su chica, muchas de ellas, según sostiene, completamente falsas. Un cabreo que viene motivado porque dice que, así, no le van a dejar rehacer la vida en paz.

Todo comenzaba con un comentario jocoso de Jorge Javier, que le preguntaba a Laura Matamoros, también entre los colaboradores que anoche se encontraban en el espacio de Telecinco. si ya conocía a su madrastra. Ella respondía que no había tenido oportunidad.

Sí, estoy molesto"

El presentador se daba cuenta de que Kiko, al lado, tenía cara de pocos amigos. Así que se dirigía a él: "¿Estás enfadado?". Con toda la sinceridad del mundo, este respondía: "Sí, estoy molesto. Con 'Sálvame' y con quien emita juicios que no son justos ni ciertos. Con quien dé información atentatoria contra el honor y la intimidad de las personas".

"Estoy enfadado en general, contra el mundo. Yo es que de verdad es que no quiero hablar de esto porque tampoco sé si es el momento. Yo estoy cabreado, pero estoy bien. Yo tengo mucha concha ya, ¿no? Me duele que la gente… Yo ya no voy a decir si estoy enamorado o desenamorado", añadía en tono muy serio, haciendo enmudecer al plató.

"Me da igual porque cada vez que diga algo se va a volver contra mí o contra la gente que quiero. Así que prefiero mantenerme en silencio y ya está. Se han empeñado en que sea imposible que yo tenga una relación, pues adelante", concluía con resignación.

Fue el propio Matamoros el que reveló que había comenzado una relación seria, con la que estaba muy ilusionado, y que esperaba poder presentarla pronto. Sin embargo, 'Sálvame' se adelantó y enseñó unas fotos, comparándola con Angelina Jolie. ¿Es esto lo que ha sentado mal a Kiko?

Más noticias de Kiko Matamoros...

- Kiko Matamoros da detalles de su nueva novia. ¿Quién es ella?

- Lo que opina Makoke de la nueva novia de Kiko Matamoros

- Kiko Matamoros se muda al centro de Madrid