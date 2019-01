23 ene 2019

Ya han dicho que no, pero los gestos y las imágenes en las redes sociales hacen que haya quien sospeche de que no es verdad. Miriam Rodríguez y Pablo López parecen haber trabado una amistad muy estrecha. Cantan juntos y ella se ha convertido en su asesora en 'La Voz'. Así que, todo ese tiempo que pasan el uno al lado del otro, podría haber provocado que el roce haya hecho el cariño.

Y la prensa insiste en preguntarles por el tema siempre que coinciden. Ayer volvió a suceder. Fue en la presentación de los Premios Dial. A ella. La gallega contestó a todo lo que se le puso por delante, hasta que llegó el tema de la discordia.

Se le planteó la pregunta de manera directa: "¿El feeling que se ve entre vosotros traspasa la pantalla? ¿hay algo más?". Miriam decidió dar la callada por respuesta. Ni sí ni no. Ni confirma ni desmiente. ¿Está alimentado así la posibilidad de que se siga hablando del tema? Lo cierto es que están jugando al despiste. Y lo están haciendo muy bien.

Sí dijo estar muy cómoda en 'La Voz'. Sobre todo, porque está al lado de grandes artistas -además del propio Pablo, Paulina Rubio, Antonio Orozco y Luis Fonsi- de los que está tomando buena nota para aprender y seguir creciendo en su carrera musical.

No va mal. Salida de la Academia de 'OT 2017', su nombre no ha dejado de sonar desde terminara el concurso. Y ya ha pasado casi año y medio. Su nombre no se ha diluido, algo por lo que luchan de manera firme todos los concursantes de este tipo de formatos: que la fama no sea efímera.

