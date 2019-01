25 ene 2019

Compartir en google plus

Jueves por la noche, noche de expulsión en la casa de 'GH Dúo'. Con Irene Rosales salvada hace un par de días y Kiko Rivera también fuera de peligro a principio de la gala de ayer, Yurena y Antonio Tejado se veían en un cara a cara en la cuerda floja del que ella fue la damnificada.

No le gustó nada la decisión a Yurena. ¿Por qué? Porque piensa que su comportamiento en estas dos semanas en Guadalix de la Sierra ha sido mucho mejor que el de un Antonio Tejado que no para de tener broncas con Candela Acevedo, a la que ya podemos llamar su ex.

"Han premiado la mala educación", se quejaba amargamente, porque no quería irse de un concurso en el que, ahora, el que queda colgado es Juan Miguel. Este tuvo palabras de cariño para ella cuando supo que era quien tenía que marcharse: "Pienso afrontar el concurso con ánimo, aunque la echaré muchísimo de menos"

"La verdad es que no sé por qué la gente no me ha mostrado su apoyo. Estoy triste, pero espero aprender de mis errores", reflexionaba ya en plató delante de un Jorge Javier Váquez que tuvo una noche de lo más movidita, con rapapolvos a

Para la semana que viene, quienes se enfrentarán al fin de su participación, tras las nominaciones son Candela, María Jesús Ruiz, Raquel e Ylenia Padilla. ¿Quién será la próxima expulsada de la casa de 'GH Dúo'?

Más noticias de Yurena...

- Irene, Kiko, Antonio Tejado y Yurena, nominados de 'GH Dúo'

- ¿Cuánto cobran los concursantes de 'GH Dúo'?