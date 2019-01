28 ene 2019

La relación de Antonio Tejado y Candela está más que terminada. Han tenido que coincidir en la casa de 'GH Dúo' para darse cuentam de que no se soportan ni un segundo seguido. Ambos discuten continuamente: los celos de Candela son uno de los motivos por los que Antonio Tejado termine todas las noches llorando.

Sin embargo, esta vez ha sido Candela la que ha terminado la noche con lágrimas en los ojos dentro del confesionario. Hace unos días, la concursante hacía una confesión que provocó, de nuevo, una discusión con Antonio. Ésta le recriminó al andaluz que "si se había hecho una paja", algo que no gustó nada al protagonista de esta historia.

"Se ha acercado Candela y me ha dado a entender que en la cama me la estaba cascando", aseguraba Antonio a sus compañeros. "¿Cómo se va a estar haciendo un pajote con el niño en brazos?", preguntaba Ylenia. Minutos más tarde, era Antonio el que bromeaba con esta historia, que zanjaba Candela con esta frase: "Antonio, te he visto. Sé tu cara". ¿Habrá reconciliación entre la pareja?

