30 ene 2019

Fueron una de las parejas míticas de nuestra televisión durante el tiempo que compartieron pantalla en '7 vidas'. Sin embargo, una bronca entre Javier Cámara y Amparo Baró hizo que ella muriera sin que pudieran lima las asperezas que se generaron por culpa de la salida del actor de la serie.

Ha sido él quien lo ha explicado en una entrevista con el diario 'El País'. Pedro Almodóvar la llamó para rodar 'Hable con ellas', una oferta que no podía rechazar, pero que le impedía compaginar ambos trabajos. Por mucho que intentó explicárselo a Amparo, esta no lo entendió y acabó por romperse una relación que habían forjado en el set de rodaje.

"Yo se lo intenté explicar con todo el cariño. Tenía que tomar la decisión porque era imposible compaginarlo… y yo tenía que hacer un guion que me hizo llorar cuando yo venía de hacer reír", cuenta el actor en la charla con el mencionado medio.

A pesar de que a Javier le hubiese gustado poder despedirse de ella en condiciones, sí reconoce que el contacto no se perdió del todo, y que pudo hablar con ella por teléfono cuando se enteró de que estaba enferma. Amparo murió en 2015 como consecuencia de un cáncer y a Cámara le quedará siempre la espina de no poder haber solucionar las cosas del todo.

Javier Cámara y Amparo Baró en una imagen de '7 vidas'. pinit d.r.

"No sé por qué nunca lo he contado. Tal vez tendría que haberlo contado cuando ella estaba viva para que pudiera llamar y decir ‘que no hombre’. Pero sigo pensando que aquello le dolió mucho. Y me jodió hacerle daño", dice apenado un Javier que no duda en poner el valor todo lo que le aportó la veterana intérprete: "Me enseñó a descubrir el talento, a no perdonar a la gente que no estudia o que no se toma esta profesión en serio".

Más noticias de Javier Cámara...

- Javier Cámara habla por primera vez de sus mellizos

- Javier Cámara será padre este verano