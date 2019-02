1 feb 2019 Kike Calleja

Gina Lollobrigida ha vuelto a ser noticia en los últimos días después de que el Tribunal de la Rota haya anulado su matrimonio con el empresario Javier Rigau. Fue en el año 2010 cuando la artista denunció a su marido por haberse casado, según ella, sin su conocimiento.

La justicia española archivó este caso y la justicia italiana volvió a dar la razón absoluta al empresario catalán, dejando en muy mal lugar a la actriz. Ahora que el Papa Francisco ha anulado este matrimonio, Javier Rigau rompe, en exclusiva y gratuitamente, su silencio para desvelar todo lo que no se sabía de su relación con la que ha sido su mujer.

Corazón ¿Cómo se siente tras haber conocido hace unos días que su matrimonio con Gina Lollobrigida ha sido anulado?

Javier Rigau Estoy muy contento. El Vaticano no podía anular el matrimonio en base a que ella no sabía que estaba casada, porque es lo que ha ido diciendo los últimos años, tanto en España, donde se archivó el caso, como en Italia, donde perdió la demanda y quedó como mentirosa después de salir yo absuelto. El Papa Francisco, al ver que no se podía llegar a una disolución por sentencia, lo que ha hecho es una dispensa en base a la avanzada edad de Gina y admite que el matrimonio ha sido válido los nueve años que ha durado. Además, no ha admitido ninguno de los argumentos de Gina.

C. ¿Cómo y cuándo recibe esta noticia?

J. R. La recibí el viernes por la mañana a través de un WhatsApp que recogía un artículo dictado por mi exmujer y su empleado de hogar, Piazzolla, y difundido por un canal de noticias italiano. A día de hoy, no tengo ningún documento de La Santa Rota, porque allí todo es secreto. Me puse en contacto con mi abogado y me dijo que tenía que estar contento porque el matrimonio se anuló en base a mis argumentos.

C. ¿Llegó a sentir pena en algún momento tras saber que el matrimonio estaba anulado?

J. R. Tengo el recuerdo de Gina, de cuando iniciamos nuestra relación. Tal y como muchas veces ha dicho ella, sexual al principio y de amor después. Yo tenía 15 años cuando empezamos a acostarnos.

C. Gina ha dicho en la prensa italiana que esta noticia la ha rejuvenecido y que se siente nuevamente una señorita. ¿Qué le parece?

J. R. Se siente ahora mismo una señorita porque durante nueve años ha sido consciente que era la señora de Rigau. Toda su familia y yo estábamos viviendo un infierno por su situación actual y por la nueva gente que le rodea. El único que ha salido de ese infierno he sido yo.

