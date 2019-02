1 feb 2019

Todo un reconocimiento es el que ha recibido Chicho Ibáñez Serrador por parte de la Academia del Cine al concederle el Goya de Honor. En su casa, rodeado por sus recuerdos y galardones, el inventor de formatos tan inolvidables como 'Un, dos, tres' o 'Historias para no dormir' se confiesa ante nuestras páginas con sinceridad para hablar de sus miedos y alegrías.

Corazón ¿Aún se emociona cuando le otorgan un galardón o ya se ha vacunado de estos reconocimientos con el paso de los éxitos?

Chicho Ibáñez Serrador Nunca se está de vuelta de los premios y claro que hacen ilusión. Mira mis vitrinas y cómo guardo mis galardones. Te aseguro que siempre me emociono.

C. ¿Son un ‘chute’ de juventud?

C.I.S. No creo que nada sea de juventud o vejez. Sí, en todo caso, de energía, y demuestran que uno aún se encuentra en marcha.

C. ¿El Goya sirve para alimentar el ego?

C.I.S. Creo que nunca he tenido ego. Es más, siempre he puesto a otras personas, colegas o amigos, por encima. Mis metas eran para alcanzar su nivel.

C. ¿Cumplió esos objetivos?

C.I.S. Digamos que algunos sí, pero pocos.

C. Pues hay quien le llama maestro.

C.I.S. Siempre que me llaman maestro me da la sensación que me están tomando el pelo.

C. Será que es usted muy humilde.

C.I.S. Sí.

C. También se ha hablado de su genio.

C.I.S. Eso es verdad.

C. ¿Cree usted que con los años se dulcifica el carácter?

C.I.S. Uy, que va. Diría que justo lo contrario.

C. ¿Cuándo hace gala de ese genio?

C.I.S. Cuando descubro los errores en las cosas que hago. Es por la honradez que busco en mis proyectos. Evidentemente eso me ha producido muchas veces una sensación de insatisfacción. Es algo que me pasa desde siempre. Si me preguntas por un recuerdo de mi madre te diría que una hostia que me dio. Se arrepintió al instante, es más, estoy seguro que le dolió más a ella pero la verdad es que fue una bofetada merecida.

C. ¿Y usted a sus hijos también les ha tenido que dar una bofetada?

C.I.S. A mis hijos les doy todo lo que puedo, pero bofetadas nunca.

C. ¿Considera que ha sido muy exigentes con ellos?

C.I.S. No. Tal vez en eso he fallado (risas).

C. ¿De qué se siente especialmente orgulloso de su carrera?

C.I.S. Me gusta que me recuerden por los trabajos en los que no he estado satisfecho. De alguna forma me serviría para entender que podía haberlos realizado de otra manera.

C. A sus 83 años sabe lo que es la experiencia. ¿Uno aprende de los errores?

C.I.S. Sí. Los errores son consecuencia de la ambición sana, algo que aún mantengo. Me gustaría realizar muchos de los proyectos que tengo en mi cabeza y que sueño con culminar.

C. ¿Y no prefiere tumbarse a la bartola y mirar los pájaros?

C.I.S. Uy no, mirando los pájaros me aburro.

C. ¿Cómo es su día a día?

C.I.S. Tengo una vida muy tranquila. Como puedes comprobar, las habitaciones se terminan pareciendo a quien las habita. Y es lo que ha pasado en esta casa.

C. ¿Sigue leyendo tanto?

C.I.S. Sí, soy un gran lector y consumo todo lo que me pueda interesar. Lo que no me he adaptado es a leer en una pantalla. Soy un clásico que permanece fiel al papel.

C. ¿Un libro que le haya marcado?

C.I.S. Platero y yo. Lo leí a los 11 años. A Juan Ramón pude conocerlo en Puerto Rico. Era una persona especial y dulce. Tengo muchas anécdotas. Yo siempre he tenido perros, ahora tengo seis en esta casa, y una vez le pregunté por qué él no tenía, ya que no me dejaban viajar en avión con el mío. Su respuesta fue que no quería por miedo a que se lo matara un coche.

Chicho Ibáñez Serrador posando con su Goya de honor. pinit Alberto bernárdez

C. ¿Considera que cuanto más conoce a las personas más quiere a sus perros?

C.I.S. Eso no lo diría nunca. Jamás haría paralelismo entre perros y personas, porque también hay perros muy malos.

C. ¿Cómo decide alguien como usted que es el momento de retirarse de la televisión?¿Se aburrió?

C.I.S. Sí.

C. ¿Qué opina de los realities?

C.I.S. No los veo como concursos realmente. Es otra forma de vida.

C. Fue un visionario no solo en formatos sino a la hora de descubrir talentos. Victoria Abril, Miriam Díaz Aroca, Mayra Gómez Kemp…

C.I.S. Siempre hacía un examen antes de trabajar conmigo. Ellos ni se daban cuenta de esas pruebas. En ese momento descubría quién tenía eso específico que buscaba.

C. ¿De quién se siente más orgulloso?

C.I.S. Nunca he tenido favoritos, no podría decir uno en concreto.

C. Supongo le llamarían de todas partes. ¿Cómo hacía la selección?

C.I.S. Haciendo siempre lo que creía correcto.

C. En su día trajo a España al humorista Bigote Arrocet. ¿Qué le parece verlo en la prensa con María Teresa Campos?

C.I.S. Hace tiempo que no nos vemos pero te diré que es un gran persona, muy educado y culto. Lo que pasa es que prefiere disfrazarse de personaje. No suelo leer las revistas y solo leo el ABC. Tampoco sigo los magacines de televisión, salvo algunas veces haciendo zapping.

C. ¿Tiene la sensación que ha hecho usted lo que le daba la gana?

C.I.S. Para nada.

C. ¿Qué le queda para conseguirlo?

C.I.S. Limar mi espiritualidad. Soy un hombre de fe, aunque no de una religión en concreta. Creo en el ser humano.

C. ¿Sigue siendo un hombre con una ideología de izquierda tranquila?

C.I.S. Sí, aunque ahora no hay una izquierda tranquila. En política no me termina de convencer nadie nunca.

C. Apenas duró unos meses como director de programación en TVE.

C.I.S. Esos cargos son para soportar muchas exigencias de los superiores y yo no sirvo para eso. Yo he mandado pero no por vanidad sino por mejorar lo que hacía.

C. ¿Qué me puede destacar de su padre?

C.I.S. Su ingenuidad.

C. Fue hijo único y sus padres se divorciaron cuando era pequeño. ¿Lo sufrió?

C.I.S. No he tenido ningún trauma, apenas tenía cinco años cuando ellos se separaron.

C. Usted también ha pasado por dos matrimonios.

C.I.S. De esas rupturas la culpa siempre ha sido mía, porque al igual que me ocurre con el trabajo me centro en los fallos y no en los aciertos. Hoy en día estoy libre y sin pareja. Cuando reviso mi historial pienso que podría estar casado y claro que me arrepiento. Y mucho.

C. ¿Se vive bien sin un amor al lado?

C.I.S. La vida está incompleta sin el amor. La pareja ayuda y empuja de forma plena ya que todo lo que uno hace es más bonito.

C. ¿Cómo es vivir en soledad?

C.I.S. Es terrible. La soledad la entiendes una vez que has roto con tu último amor y te das cuenta de que ha sido un error y más cuando la decisión ha sido mía.

C. Siempre ha confesado sentir miedo al futuro. ¿Aún piensa así?

C.I.S. No. Mi gran miedo es que no pueda tener capacidad de crear.

C. ¿Cómo se definiría en este momento?

C.I.S. Como un hombre demasiado solitario.

C. Hábleme de sus dos hijos.

C.I.S. Son dos personas formidables. Cada uno tiene su vida. Alejandro acaba de rodar en Brasil una película y la niña (Pepa) es increíble. Una vez que me encontraba en una playa de Tailandia mi hija se las arregló como pudo para venir a verme solo por el placer de estar un rato conmigo.

C. ¿A quién le dedica su Goya?

C.I.S. Cada vez que veo el premio recuerdo cuando me llamaron los creadores para que participara en su lanzamiento. La primera vez que vi el trofeo me quedé aterrado, porque detrás de la cabeza de Goya había un botón que si lo apretabas se abría un abanico con la música de un pasodoble y me pareció tremendo. Me fui y siempre dije que no a los Goya. Quedé muy mal con todos y mira por donde ahora tengo mi Goya de Honor.

C. ¿Cómo le gustaría que le recordaran?

C.I.S. Como el señor que les hizo pasar muy buenas noches con mis películas o programas. Con una sonrisa en los labios

