2 feb 2019

Compartir en google plus

Muchos son los que han mostrado su preocupación por el delicado estado en el que se encuentra Venezuela, entre ellos está Alejandro Sanz. El cantante se puso en contacto con Juan Guaidó, el que se ha autoproclamado Presidente de Venezuela, a través de Instagram.

Ambos mantuvieron una conversación en directo que fue vista por los millones de seguidores de Alejandro Sanz. "Quiero que sepas que me han contactado todos mis compañeros como Miguel Bosé, Luis Fonsi, Juanes y muchos más con los que no he podido hablar. Todos estamos para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria al país", ha afirmado el cantante.

"Le deseo lo mejor y vamos a estar a su lado y al lado del pueblo venezolano", ha afirmado el cantante, y ha finalizado diciendo: "Presidente, le queremos seguir dando muchísima fuerza. No desfallezcan, que sepan que está todo el mundo mirando. Lo que necesiten...", ante la sorpresa de muchos.

Presidente@jguaido pidió al cantante español @AlejandroSanz apoyo para promover el envío de ayuda humanitaria para atender la crisis en Venezuela. pic.twitter.com/lmISZbppO0 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 31 de enero de 2019

Efectivamente, pocas horas después de esta conversación, Alejandro Sanz junto a otros rostos famosos han creado un vídeo en el que se muestra su apoyo a todos los venezolanos. "Mañana el mundo entero saldrá a las calles por Venezuela en una marcha global por la necesidad de un corredor humanitario", ha escrito.

Más noticias sobre Alejandro Sanz...

- Alejandro Sanz publica, por primera vez, una foto de sus cuatro hijos

- Alejandro Sanz, Eva González, Cayetano Rivera... el emotivo adiós a Julen

- Las frases más bonitas de las canciones de Alejandro Sanz