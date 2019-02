4 feb 2019

Bibana Fernández se ha sometido a la que será su último retoque estético o eso es lo que por le momento tiene pensado. No ha tenido reparo alguno en aceptar que hace relativamente poco se ha sometido a una operación estética: "Lo de operarse está bien para después, el proceso es incómodo", afirmaba la actriz.

Ha sido en 'Onda Cero', donde ha relatado que las operaciones estéticas no son lo que parece, Jaime Cantizano, encargado de llevar a acabo el programa, no daba crédito: "Tengo el espíritu de Terminator. Es un poco extraño que no me duela. Y mira que me gusta a mí una pastilla, pero no puedo. Entras monísima y sales fatal", explicaba.

Aunque no ha aclarado de qué se ha operado esta vez, lo que tiene claro es que seguramente sea una de las última operaciones que se haga: "Me he hecho una apuesta con uno, de aquí a unos años le voy a sacar 20 años". No ha dejado pasar la oportunidad de recomendar a su doctora, con la que asegura estar muy contenta: "Ella coge unas tijeras y te deja como nuevo", concluía.

