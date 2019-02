5 feb 2019

Bibiana Fernández no está viviendo uno de sus mejores momentos. Aunque hace tan solo unos días compartíamos su , la actriz ha compartido a través de las redes sociales uno de los problemas que le llevan amargando la existencia varios años: sus problemas económicos con Hacienda.

Ha aprovechado una foto en la que aparece con David Delfín, para confesar qué es lo que ahora le está atormentando: "Hoy tengo desasosiego, Hacienda me lo quitó todo, y juro por dios que si era lo justo no hay lamento, pero ¿tiene el estado derecho a quitarte la ilusión?", comenzaba a escribir.

Aunque sus amigos, Mario Vaquerizo y Alaska, compraron la casa que tenía la actriz en el campo con la finalidad de saldar un poco sus deudas económicas, Bibiana Fernandez no levanta el ánimo: "No tengo respuesta, los bancos si, puede que sea inmoral, pero la ley les ampara, pero lo del estado no lo tengo claro, ya ves ni en medio del sosiego halló la calma"

Muchos han sido los comentarios positivos que ha recibido en sus redes sociales. Bibiana, lejos de callarse, ha contestado a la mayoría de los comentarios dando explicaciones de sus problemas económicos: "Si me embargan el sueldo, cuando llegue el día de rendir cuentas, no podré hacer frente, porque ese dinero lo trabajé, pero no cobré, y volveré al punto de partida", concluía.

Esperemos que la colaboradora de 'El programa de Aan Rosa' consiga por fín lo antes posible saldar sus deudas.

