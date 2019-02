5 feb 2019

Con un vídeo en Instagram y un texto acompañando al mismo, Dayanara Torres, modelo, actriz y exmujer de Marc Anthony, ha revelado que padece cáncer de piel. Esta ya se habría sometido a una intervención y está esperando para recibir tratamiento.

"Las madres, estamos siempre cuidando de todos a nuestro alrededor: nuestros hijos, familia, amigos... y, a menudo, olvidamos cuidar de nosotros mismos", comienza antes de soltar el bombazo: "Hoy tengo noticias un poco tristes, me han diagnosticado cáncer de piel, un melanoma, por una gran mancha a la que nunca presté atención, incluso aunque era nueva. Ha estado creciendo durante años y tenía una superficie irregular".

"Mi prometido Louis me rogó que hiciera una revisión y al final pidió la cita él mismo. Después de una biopsia y una segunda cirugía el pasado martes los resultados desafortunadamente son positivos. Estamos esperando ahora a ver qué tratamiento voy a recibir, pero ya me han quitado una parte de tejido de la zona de detrás de la rodilla y también dos nódulos en la parte de arriba de la pierna donde ya se había extendido. Espero que no se haya extendido a más zonas u órganos", continua Dayanara.

Y añade: "Estoy bien, fuerte, mis hijos están bien, con mucho, mucho miedo. De todos los golpes me levanto más fuerte que nunca. Me he puesto en manos de Dios y sé que tiene todo el control. Mis hijos aunque están un poco asustados conocen mi fe y que tienen una madre luchadora".

Torres, que estuvo casada con Marc Anthony entre 2002 y 2004 y tuvo dos hijos con él, recomienda a todo el mundo que se haga revisiones periódicas y reconoce que no era conocedora de que un cáncer como el de piel pudiera propagarse por todo el cuerpo.

