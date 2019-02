6 feb 2019

Eva González es la presentadora de la actualidad. Su cambio de cadena nos ha sorprendido a todos. Llevaba muchos años en TVE, siendo la presentadora de 'Masterchef', uno de los programas de cocina por excelencia en España.

Sin embargo, fue ella misma la que decidió cambiar de planes y pasar a un nuevo formato de programa. Presenta 'La Voz' y por los datos que se han difundido, parece que no le está yendo nada mal a Eva González. Hace casi un año que dio la bienvenida al mundo a su primer hijo, Cayetano, fruto de su relación con Cayetano Rivera.

Aunque asegura estar viviendo una etapa un tanto agotadora por el estrés que supone cuidar de un bebé y trabajar a la vez, vive uno de los mejores momentos de su vida. Aprovechando la presentación de la nueva línea de una conocida marca de cremas, Eva González ha confesado que no ha tenido la oportunidad de visitar a su nuevo sobrino, Curro.

¿Hay malos rollos entre Eva González y la familia de su marido, Cayetano? Nada más lejos de la realidad. La presentadora ha confesado el por qué: "No he podido, estoy en plenas grabaciones. Lo he visto por fotos, pero estoy deseando de darle un achuchón", confesaba. Aunque el tiempo que tiene libre lo dedica única y exclusivamente a su familia, la presentadora tiene tiempo para compartir con sus seguidores algunas fotografías de su bebé.

Más de un millón de seguidores están encantados de ver cómo su hijo, Cayetano, crece por momentos. Se podría decir que es el chico de los Rivera con más seguidores de la historia...

