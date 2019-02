7 feb 2019

No es la primera vez que Jaime Cantizano acude a 'El Hormiguero'. El presentador de televisión acudió anoche, una vez más, a visitar a Pablo Motos y lo cierto es que su entrevista se ha convertido en viral. ¿Por qué? Todo comenzó cuando Pablo Motos, presentador del programa, le hizo unas preguntas un tanto comprometidas.

"Eres ultrasano, asquerosamente sano", exclamaba el presentador. Jaime Cantizano no tuvo más remedio que contar cómo se desenvuelve en su día a día con los alimentos. "No tomo azúcar. Y sal la que viene en los productos que consumo. Como el chocolate al 99%, que es como más o menos chupar un cartón pero no me considero un tío raro".

"Tengo un amigo que no quiere venir a casa a cenar porque es muy triste a lo que se tiene que enfrentar: que si la quinoa, la lechuga, el tomate...", afirmaba. Pero entre broma y broma, la conversación cambió completamente de tema. "Algún vicio tienes que tener, el sexo, por ejemplo", preguntaba Pablo Motos.

Jaime Cantizano sin cortarse un pelo aseguró que el sexo ha pasado a un segundo lugar en su vida: "El sexo hay que contarlo ya por semanas. Porque da un poco de pereza. ¿A que el mercado está complicado para todo el mundo?", concluía.

