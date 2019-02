8 feb 2019

Kendall Jenner publica una foto en Instagram y en segundos miles de jóvenes le aplauden y se sienten identificados con ella. La modelo reconoce que no es perfecta y que eso le ha hecho asimilar muchas críticas después de pasar por esto.

En los 'Globos de Oro 2018' la modelo posó en la alfombra roja y acaparó, como siempre, todas las miradas. Para bien o para mal el vestido no fue el verdadero protagonista. Kendall mostraba sus granos de acné muy visibles que las cámaras no pasaron desapercibidos. Y aunque fue aplaudida por mucha gente, los haters no perdieron su minuto de protagonismo.

"Estaba súper emocionada por ese momento y no iba a dejar que algo tan pequeño -y grande a la vez- como el acné me frenase. Me sentía bien conmigo misma y luego, cuando la gente empezó a decir cosas súper crueles, pensaba 'Ya sé que tengo granitos, estoy teniendo un brote'. No sirve de nada señalarlo, obviamente sabía que estaban allí pero dejadme vivir", reflexiona Kendall tras ese momento. Es algo que tenía cada día y que tenía que aprender a lidiar con ello.

"No pensé que vería el día en el que me sentiría confiada publicando una foto libre de maquillaje", escribe Kendall en una de sus publicaciones de Instagram. "He llorado incansablemente durante días por las cosas que la gente ha dicho de mí, y me he hecho más fuerte gracias a ello", asegura.

Aunque no es ni la primera ni la última que pasa por esto, normalizar el acné puede ayudar a muchos de sus adolescentes seguidores a afrontarlo de otra manera. Aprovechando que han salido a la luz todos sus tratamientos, etc. dice que su verdadero objetivo con sus publicaciones es abrir el diálogo sobre la positividad de la piel.

Más noticias sobre Kendall Jenner

- ¿Por qué es importante que Kendall Jenner no oculte su acné?

- El desnudo más llamativo de Kendall Jenner

- Kendall Jenner se convierte de nuevo en la modelo mejor pagada