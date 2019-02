8 feb 2019

Compartir en google plus

Quien conoce personalmente a Cristiano Ronaldo conoce a su madre, Dolores Aveiro. El futbolista, desde que se hizo famoso jugando desde muy pequeño al fútbol, siempre ha tenido el apoyo de su madre. Es tanto el amor que tiene madre e hijo que los familiares del futbolista han vivido en la misma ciudad que él: España, Turín, Londres, han sido algunos de estos lugares.

Sin embargo, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo ha sufrido varios contrastes en su vida personal. Por un lado, ha dado la bienvenida a los tres de sus cuatro hijos hace muy poco y mantiene una muy buena relación con su actual pareja, Georgina Rodríguez. No obstante, la denuncia por violación sexual a una chica en Las Vegas le está persiguiendo en su recorrido personal y profesional.

Desde le primer momento el deportista ha negado que obligara a alguna mujer a mantener relaciones sexuales con él. Estos hechos ocurrieron en el año 2009 y ha sido ahora cuando el caso se ha reabierto. A pesar de perder a mucha gente de su al rededor, su madre ha sido la que siempre ha estado ahí.

Pero no se pierdan las últimas declaraciones de la madre de Cristiano, que no tienen desperdicio alguno: "Tengo confianza en mi hijo en cuanto a lo que sucedió. Cuando ella fue allí no fue para jugar a las cartas. Era para hacer algo". Una afirmación que, sin duda, dará de qué hablar en los próximos días. ¿Vale todo por defender a un hijo? La polémica está servida.

Más noticias sobre Cristiano Ronaldo

- Así ha celebrado Cristiano Ronaldo su 34 cumpleaños

- La romántica felicitación de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

- Cristiano Ronaldo reconoce el fraude fiscal y acepta los dos años de cárcel