9 feb 2019

Las palabras que ha dedicado Jonathan, hijo de Cristina Puyol, novia de Kiko Matamoros, no son para nada las palabras que le escucharías a un hijo sobre su progenitora. Hay cosas que no ha podido contar, pero otras han dejado una imagen de Cristina devastadora.

La novia de Kiko Matamoros tiene una pésima y tóxica relación con su hijo. Este, Jonathan, ha querido asistir a plató para contar cómo es realmente su madre y advertir a Kiko. Tiene 20 años, y desde los 12 dejó de vivir con ella.

Cuando Jorge Javier le pregunta que por qué dejó de vivir con ella el sin rodeos le dijo que principalmente: "Por el tema económico. Mi madre no quería trabajar y mi abuela, ya llegó un momento que no podía más.". Ante estas afirmaciones quiso aclarar, desmintiendo a su madre en la entrevista que dio: "Por parte de mi familia paterna nunca me han dicho nada negativo respecto a ella".

Aunque realmente lo que más le duele a Jonathan es la relación sentimental que tiene con ella. "Me he ido haciendo mayor y he ido viendo cosas que no eran normales. Anímicamente me afectaban muchas cosas que me hacía, cómo me trataba, a nivel de estudios… No puedo estar con ella", comentaba. De hecho, Jorge Javier le insiste en su le echa de menos y él contesta: "Ha llegado a un punto en el que no siento ningún tipo de sentimiento".

Aunque han intentado arreglarlo muchas veces. Cree que si vuelven a tener relación, "le estará diciendo de todo o le amenazará con demandarle". A lo que el presentador se escandalizó contestándole que esas cosas son muy feas para decírselas a una madre. Jonathan a su vez le respondió: "También es muy duro que una madre le desee al hijo que se muera y que se pudra".

Respecto a su relación con Kiko Matamoros, no cree que su madre esté enamorada porque le aseguraba de pequeño que nunca estaría con un hombre mayor porque le da asco. A Kiko, Jonathan le aconseja que tenga cuidado.

