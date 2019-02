13 feb 2019

La bomba de que Jesulín de Ubrique habría tenido un 'affaire' con una presentadora de Telecinco, sigue trayendo cola. Tras las especulaciones de que podría tratarse bien de Luján Argüelles, bien de Cristina Tárrega, esta última dio la cara en el plató de 'Sálvame'. Lo hizo para negarlo de manera tajante y paa enfrentarse a Diego Arrabal, que sería quien tednría esas grabaciones comprometedoras.

Tárrega se encontraba en un plató cercano al del espacio vespertino y se acercó para sentenciar: "No lo entiendo. Este señor, si lo hubiera conocido íntimamente, lo hubiera dicho. En su momento ya me molestó mucho y tuve que demandar, porque no era verdad".

A quien demandó fue al propio Diego, que fue quien dio la información en un programa. La presentadora acudió a la Justicia, en defensa de su honor, y la sentencia le fue favorable. El fotógrafo tuvo que indemnizarla con 40.000 euros que, como dejó claro en la tarde de ayer ella misma, "lo di a Cáritas, porque es dinero sucio. Nos costó bastante cobrártelo".

He preferido venir, porque en mi casa no lo están pasando bien"

"Que una persona te pida el teléfono no es conocerse. He preferido venir, porque en mi casa no lo están pasando bien, porque es una cosa muy fea que digan que has estado con un señor con el que no has estado", relataba. "Además, en su momento, se dijo que había estado conmigo y había una tercera persona... Era como una orgía, chica, que no lo he hecho nunca. El día que tenga que hacerlo, pues lo haré, pero no es lo que toca", manifestaba con Paz Padilla como testigo.

Diego entraba en escena y, mientras que Tárrega sostenía que solo "le he visto cinco minutos, como a Diego Arrabal, que le vi en el juicio", este aseguraba haber hablado con ella por teléfono en tres o cuatro ocasiones que a la valenciana, de ser verdad, se le han borrado de la mente...

Reproducir Cristina Tárrega niega en 'Sálvame' su 'affaire' con Jesulín de Ubrique. Pincha en la foto para ver cómo han cambiado los presentadores y colaboradores del programa.

"¿No te sentó bien que te demandara? Cariño, cuando se dice una mentira... A mí, en ese momento, me hiciste daño. Jamás he mentido en mi vida privada y tú lo sabes", le decía muy claramente, dando por zanjado un tema que, ahora, cae en otro tejado. ¿En cuál? No sabemos si, algún día, llegará a conocerse la verdad de esa presentadora que habría intimado con el diestro.

Más noticias de Cristina Tárrega...

- Cristina Tárrega relata que sufrió acoso y abuso por parte de una jefa