13 feb 2019

'La Voz' está siendo todo un éxito en Antena Tres. Paulina Rubio, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi son los cuatro artistas que forman los 'coach' del programa y lo cierto es que su presencia es un plus para que miles de telespectadores se enganchen cada lunes y martes al 'talent show'.

Ya tienen sus grupos formados y aunque las audiciones a ciegas ya han terminado, anoche Paulina Rubio se convirtió en la protagonista de las redes sociales. ¿Por qué? Al parecer la pronunciación que la artista tiene ha servido para que algunos, incluidos sus compañeros de profesión, se rían durante unos minutos.

Todo comenzó cuando la cantante escogió para su grupo a Rosco, un cantante fan de los 'Beatles': "Me encanta que estés en mi equipo, me encantan Los Birels y eso no lo sabía. Es mi grupo favorito. Mis padres me pusieron de pequeña Los Birels, me casé con Los Birels. Todo con Los Birels", explicaba Paulina Rubio.

En seguida, miles de risas inundaban el plató de televisión. Pablo López y Antonio Orozco no pudieron contener su risa: "Espérate Pau, ¿los qué?", bromearon. Luis Fonsi no tuvo más remedio que salir en defensa de la cantante, enfatizando que esa era la manera británica de llamar a los Beatles.

Twitter no perdonó este fallo de Paulina Rubio y en seguida bromearon, convirtiendo en viral a la artista: "¡Hey, Paulina! A mí tambien me gustan mucho "Los Birols", "¿Paulina Rubio acaba de creer que estaban hablando de virus (biruls) cuando en realidad estaban pronunciando 'Beatles'? Me meo", eran algunos de los comentarios que se leían.

Más noticias de Paulina Rubio

- Cantantes que se han convertido en viral por desafinar en pleno directo

- Paulina Rubio la lía con este comentario en 'La Voz'

- Paulina Rubio vive una complicada situación en 'La voz'