14 feb 2019

Compartir en google plus

Se ha hartado. María Lapiedra se ha cansado de ver cómo, día tras día, la exmujer de su pareja, Gustavo González, se mete en sus 'stories' de Instagram para estar al tanto de cada uno de sus movimientos. Así que ha decidido declararle la guerra pública a través de las redes sociales y sacarla del anonimato para sus 'followers'.

La actriz colgaba una imagen de la exmujer del colaborador de 'Sálvame' en sus 'stories' y escribía: "Estoy harta de que la ex de Gustavo me mire todo y critique. Aquí tenéis su 'insta' para que le suba los fans". Lo acompañaba de un emoticono muerto de la risa que no ha hecho ninguna gracia a González.

Estoy harta de que la ex de Gustavo me mire todo y critique"

Este calificaba de "gravísimo error" el impulso que había tenido Lapiedra, que acto seguido era contactada por 'Sálvame' para que explicara por qué lo había hecho. "Está superobsesionada. Cada día me mira los 'stories' y todo", decía antes de contestar al propio Gustavo, asegurando que lo que había hecho "no está tan mal como parece".

Gustavo explicaba que, antes de que comenzara el programa, habían discutido, sin llegar a ningún punto de entendimiento. Lo que hace prever que vamos a asistir a una nueva crisis entre ellos. Una de esas en la que conocemos todos los detalles gracias a sus declaraciones en platós y portadas de revistas.

Más noticias de María Lapiedra...

- ¿Le ha sido infiel María Lapiedra a Gustavo González?

- María Lapiedra se hace un test de embarazo en directo

- María Lapiedra, oficialmente divorciada de Mark Hamilton