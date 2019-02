14 feb 2019

El pasado 23 de marzo perdía la batalla contra el cáncer. El hijo de Santiago Cañizares y Mayte García tenía tan solo cinco años, y ya en aquella ocasión sus padres dieron una lección de saber estar y de encajar un golpe tan duro como perder a un niño a esa tierna edad.

Casi once meses después de que Santi nos dejara, su madre, aprovechando que el viernes se celebra el Día mundial contra el cáncer infantil, ha hablado de lo que sintió durante la enfermedad del pequeño y de las sensaciones y emociones de la recta final de su vida y cuando murió. Ha sido en Trece, el programa de Cope, donde se ha sincerado como no lo había hecho hasta ahora.

"Siempre teníamos la esperanza de que podía salir adelante. La medicina le surtió efecto, en Madrid, cuando le hicieron la resonancia, la doctora nos dio la mala noticia de que le había vuelto a aparecer todo. Todo el tiempo que pasé con él durante la enfermedad, fue un regalo de la vida. Agradecía a Dios constantemente que me dejara quedarme con él. Ni un mal pensamiento. Solo agradecimiento", explico con serenidad en la cadena de radio.

Mayte habla de los sentimientos encontrados, pues los últimos días, fueron de gran dureza para Santi: "El último día no se si fue el peor día de mi vida o el mejor, porque ya llega un momento que ves tanto sufrimiento que no quieres que pase más, pero a la vez no querías que se fuera".

Respiró hondo... y se marchó"

"Al final tenía paradas cardiorrespiratorias y parecía que se iba, mi marido me decía que estaba esperando que le diera permiso para irse. Yo le decía, después de bajar a por una tila, que fuera hacia la luz, que había gente que le quería, y ahí respiró hondo... y se marchó", añade sobre cómo el pequeño, terminó por ceder en esa batalla que parecía haber ganado, pero que resurgió.

Dice que su mayor objetivo, cada día, es sonreír y estar feliz. Que lo hace por él: "El lado bueno es que me siento muy afortunada porque, para el día que me vaya de este mundo, sabré que he sabido aprovechar la esencia de esta vida. Él me eligió como madre, y yo no puedo defraudarle, no puedo perder la alegría, tengo que ser como él y mantener la sonrisa".

Una nueva lección de la familia Cañizares-García.

