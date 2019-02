16 feb 2019

Jesulín de Ubrique ha convocado una rueda de prensa por su vuelta al ruedo. Sin embargo, esta se ha hecho famosa porque se le han hecho preguntas pertinentes a los nuevos rumores de sus exs o crisis de pareja. Y el torero ha contestado.

Ha querido dejar claro que la rueda de prensa la convocó el empresario, y que él no ha tenido nada que ver. Que está ahí gustoso de contestar a las preguntas que se le hagan. Pero no a las de la prensa del Corazón. ¿Por qué?

Uno de los reporteros de la prensa del Corazón, muy amablemente le preguntó qué pensaba de los nuevos rumores, y otros tantos pedían declaraciones. Jesulín, sin ningún tipo de respeto contestó: "¿A tu medio le interesa el motivo por el que hoy se ha convocado esta rueda de prensa que ni si quiera la he convocado yo? No tengo ni idea de qué coño hablan de mi vida privada."

En medio de la rueda de prensa, del torero que vuelve en 2020 si se encuentra preparado, quiso rectificar y decir que sólo estaba allí para contestar a las preguntas pertinentes al mundo de los toros. En cuanto a la relación que tienen los rumores con su anuncio de volver a torear ha dicho: "No puedo enfocar, ni me puedo parar a contestar ese tipo de preguntas. Con todos mis respetos, de verdad."

Sin embargo, deja claro que a él estos rumores realmente ni le van ni le vienen. Y nunca le han afectado: "Nunca me ha preocupado, la verdad. No, en absoluto. Estoy muy centrado en mi profesión. No me desestabiliza absolutamente nada."

Su ex, y más polémica y observadora colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, ha querido también llevar la atención a un detalle interesante: "Yo lo único que tengo que decir que ha hecho una rueda de prensa porque vuelve a torear y yo sólo veo medios de comunicación del Corazón." Entonces, ¿por qué se ha hecho esta rueda de prensa?

