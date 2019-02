17 feb 2019 carlos gonzález

"De verdad me gustaría, pero estoy muy dedicado a mi arte". Eso es lo que ha dicho Lenny Kravitz a la revista 'People' cuando le han preguntado por el amor.

Aún así, él no se rinde y afirma: "He pasado por muchas relaciones y no siempre he estado bien. Tenía mucho que aprender, pero ahora siento que realmente estoy preparado".

Algo parecido aseguró a finales de 2017: "Los últimos meses he estado soltero y voy a seguir así. Estoy esperando a conocer a esa persona, mi alma gemela, la mujer".

Aunque reconocía que ninguna relación podría ser como la que tuvo, a finales de los 80, con Lisa Bonet: "Nada volverá a ser igual. Yo tenía 21 años, ella tenía 21. Es la época en la que te descubres a ti mismo. Fue muy romántico". Un año después de casarse, nació Zoë Kravitz, hija de ambos.

Se les rompió el amor...

¿Y qué fue lo que pasó?, ¿por qué se les rompió el amor? Según Lisa, porque él estaba "corriendo detrás de todas las rubias de la ciudad". La versión que Lenny dio a Oprah Winfrey es básicamente la misma, pero contada de forma mucho más bonita. Al parecer, cuando sus padres se separaron por las infidelidades del padre, éste le dijo al músico antes de marchase de casa: "Tú también lo harás". Y la frase, como si fuera una maldición, se cumplió.

Después, vinieron otras mujeres famosas. Entre las confirmadas y con las que tuvo una relación más o menos larga están: Kylie Minogue, Vanessa Paradis, Adriana Lima, Nicole Kidman…

Otra de sus parejas, la modelo brasileña Natália Subtil, reconoció que sí habían estado juntos e hizo una curiosa revelación: "Viví mucho tiempo en su casa, pero no puedo hablar porque firmé cosas", refiriéndose a un contrato de confidencialidad que habría entre ellos.

Tres años sin sexo...

Y entre tantas mujeres, más las que no conocemos, hasta ha tenido tiempo para pasar tres años sin practicar sexo. O eso dijo él, porque resulta difícil creerlo. Fue en 2008: "Es una promesa que hice hasta que me case. Las mujeres tienen que venir a mí con algo más que un cuerpo, con una mente y un espíritu. Normalmente esto las desconcierta, pero así van a ser las cosas".

Después, y quizá como una venganza o un acto de justicia poética, sus partes más íntimas se rebelaron. Ocurrió en el año 2015, durante un concierto en Estocolmo, cuando se le rompieron los pantalones de cuero. Él no suele utilizar calzonzillos y todo quedó al aire y a la vista del mundo. Dos años después, en una entrevista lo explicaba de esta forma: "¿Llevo ropa interior ahora? No. Así ocurren los problemas".

Lo que sí hay que reconocerle es la magnífica relación que mantiene con sus ex. De Lisa Bonet asegura que son "como hermanos" y hasta se deshace en elogios cuando habla de su actual pareja, el también actor Jason Momoa: "a él le quiero".

Lo mismo pasa con Nicole Kidman, que ha contado con su hija Zoë en 'Big Little Lies' (HBO), serie que la australiana produce y en la que ambas actúan. Al final, todo queda en casa.

