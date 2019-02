18 feb 2019

¿Cuánto de fan es un fan que confunde a su ídolo con otra estrella? Al menos, da para dudar sobre su fanatismo... Amber Heard ha relatado una anécdota que le pasó hace poco. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, en la que ha ilustrado esa imagen que le mandaron firmar como si fuera ella, cuando en realid...

¡... era Amaia Salamanca! Como lo leen. "Esta no soy yo, pero no te culpo. #AbajoelPhotoshop (No soy la persona de la foto)", se puede leer en esa dedicatoria a la que añade: "Mi mejor trabajo". Sí, porque no necesito ni pasar por peluquería y maquillaje para caracterizarse como otra. Le bastó con pasar por delante de ese fan confundido.

Los tuiteros no tardaban en responderle y despejarle la duda, apuntándole que se trataba de nuestra actriz. Y si bien es cierto es que el parecido es más que razonable, se reconoce a la mujer de Rousaro Varo de manera más que clara.

Al menos, Amber se lo ha tomado con mucho sentido del humor. Tanto, como para compartir esta anécdota con el universo de las redes sociales.

