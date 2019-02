20 feb 2019

Uno de los representantes de la artista ha confirmado la ruptura entre Lady Gaga y Christian Carino. La pareja comenzó su relación a principios de 2017, pero ya no habrá boda, ni siquiera noviazgo.

Según ha contado esta fuente cercana esto "no es una larga historia dramática" que está esperando todo el mundo escuchar. "Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces acaban", sentencia.

Christian tiene fotos con Gaga en su perfil de Instagram incluso en el mes de febrero, pero su aparición en los eventos de la cantante fue haciéndose cada vez menos visible. En algunos premios importantes de principios de año como los Globos de Oro o los SAG Awards, él estuvo allí. Sin embargo, en los Grammy, no estuvo ni él ni el anillo de compromiso valorado en 400 000 dólares.

Él es su representante en la agencia de talentos Creative Arts Agency (CAA), así como de otros grandes artistas como Jennifer López o Johnny Depp. No creemos que esto afecte a la imagen de Gaga, pero es un dato muy importante a tener en cuenta.

Lady Gaga a lo largo de su carrera ha vivido un continuo cambio, tanto en su música, sus actuaciones, como en su propia personalidad. En su documental de Netflix 'Gaga: Five Foot Two' la cantante ya daba pistas de cómo se estaba tomando su vida y sus relaciones, especialmente después de estar con Taylor Kinney –otro compromiso que tampoco funcionó.

"Yo estoy en otra etapa de mi vida. Creo que mi límite para aguantar chorradas de los hombres está… Ya no tengo. No sé si es porque ya tengo 30 años. Me siento mejor que nunca. Ya no tengo inseguridades, ya no me siento insegura como mujer. No me avergüenzo de lo que tengo. Me siento más sexi y sexual.", contaba Gaga sobre cómo estaba en ese momento, y al parecer, sigue estando. "En las relaciones hay que avanzar juntos todo lo posible". ¡Qué razón tienes! Aunque esta tampoco te haya funcionado.

