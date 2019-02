21 feb 2019

Daniel Radcliffe se ha convertido en el protagonista indiscutible de hoy. Hace mucho tiempo que le conocemos: desde pequeño protagonizó 'Harry Potter', una de las sagas más importantes a nivel mundial y que ya cuenta con más de seis películas.

Pero por lo que a confesado en una entrevista para 'Off Cameras with Sam Jones', no fue todo como la seda. Para él, protagonizar estas películas supuso un avance profesional pero en lo personal, su vida dio un vuelco de 180 grados y se sumió en una adicción de la que costo desengancharse.

"Hay un tema con el que tuve muchos problemas en mis últimos años de adolescencia, que iba a cualquier sitio por primera vez y me sentía… lo tenía en mi cabeza… pero me sentía vigilado cuando entraba en un bar, cuando iba a un pub", afirmaba.

Y añadía: "En mi caso, la manera más rápida de olvidarme de eso era emborracharme mucho y es entonces cuando te das cuenta de que te miran más porque ahora te estás emborrachando, así que debería beber más para ignorarlos más", concluye.

Afortunadamente, supo cómo salir de esa adicción: contó con la ayuda de profesionales y superó con éxito todos sus problemas del pasado. ¡Enhorabuena, Daniel!