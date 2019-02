21 feb 2019

A principios de semana, Mila Ximénez se dirigía a cámara para lanzarle un mensaje a Isabel Pantoja que está no ha encajado nada bien. Días atrás, Tere Pollo, una mujer que formó durante muchos años parte de su círculo de confianza, había fallecido y esta no había tenido el detalle de mandar sus condolencias.

"Ha muerto Tere Pollo. Dedicó toda su vida a Isabel Pantoja. La casa de Tere era como un museo dedicado a Pantoja", comenzaba su exposición Mila antes de rematar con la acusación que tanto a molestado a la artista: "Pantoja no ha sido capaz de descolgar el teléfono para enviar un mensaje de pésame a su familia".

En ese momento, Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera y presente en el plató, mostró su enfado con su compañera. Se limitó a decir: "Eso no es verdad, pero no voy a hablar de alguien que no está aquí".

Según recoge el portal Cotilleo.es, Isabel se siente muy moleste con esa acusación que ha vertido sobre ella Ximénez. Sobre todo, porque no es cierto que no haya dado el pésame a la familia. Añaden que se encuentran muy dolida con esta pérdida de alguien que significó tanto para su vida y su carrera.

El cariño que se le tenía en la familia se puede comprobar, también, a través del mensaje que Chabelita ha colgado en sus redes sociales a modo de despedidad. Lo ha hecho en sus 'stories' de Instagram, donde se puede leer: "Hoy es un día triste. Gracias por todos los momentos vividos. Siempre formarás parte de mi familia. Me quedo con todo lo que hemos vivido juntas. Siempre en mi corazón. DEP".

