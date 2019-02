22 feb 2019

Laura Matamoros no deja de sorprendernos. Hace unas semanas, afirmaba a la prensa que su relación con el padre de su primer hijo, Benji Aparicio, se terminaba. Su relación comenzó días después de que la hija de Kiko Matamoros saliera expulsada de su participación en 'Supervivientes', pero parece que el amor entre ellos ya se a acabado.

No obstante, Laura Matamoros ha rehecho su vida y el susodicho es Daniel Illescas, un 'influencer' que por el momento no se ha pronunciado al respecto. Laura lo ha confirmado a golpe de exclusiva pero por el momento no existen fotografías de la pareja en ninguna red sociales.

Pero, ¿qué piensa Benji Aparicio de la relación que su expareja y madre de su hijo está teniendo con el 'influencer'? Lo cierto es que siempre se ha mantenido al margen con los medios de comunicación: su profesión, actualmente cocinero, ha tenido mucho que ver en esto. En las redes sociales también se ha mantenido al margen hasta ayer, que ha compartido unas imágenes disfrutando de un día en la nieve.

Por lo que parece, Benji disfruta ahora de su soltería con sus amigos y familiares Esperemos que la ruptura con Laura Matamoros no le esté afectando en su vida laboral ¡Ánimo, Benji!

